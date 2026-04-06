Spitzenkoch Tim Mälzer blickt kritisch auf die Gastronomie. Er erklärt, warum die Branche falsch kalkuliert und welche Rolle Emotionen in Zeiten von KI spielen.
Tim Mälzer meldet sich mit der elften Staffel „Kitchen Impossible“ zurück. Im Interview spricht der Starkoch offen über Motivationslöcher, den Druck einer Kult-Show und die Rolle anderer Protagonisten. Er gewährt überraschende Einblicke hinter die Kulissen und teilt seine unverblümte Meinung zur Zukunft der Gastronomie. Ein Gespräch über Herausforderungen, Freundschaften und die wahre Essenz des Kochens.