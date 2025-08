TV Glatt: Dorfverein holt Württembergische Meisterschaft gegen Großclubs

In nur vier Jahren zum Württembergischen Tennis-Meister – was wie ein Sportmärchen klingt, ist dem TV Glatt tatsächlich gelungen.

Dem TV Glatt ist in diesem Jahr Historisches gelungen. Denn mit dem 4er Team Herren 30 wurde der Verein in der Runde 2025 Erster und damit Meister der Württembergstaffel als der höchsten Spielklasse des Württembergischen Tennis-Bunds (WTB). Für einen Verein mit nur 100 Mitgliedern, davon circa 35 aktive Erwachsene, aus einem Dorf mit weniger als 650 Einwohnern ist dies ein einmaliger Erfolg.

Bemerkenswert: Vor drei Jahren war der Verein noch in der Bezirksstaffel. Damals hatten einige Glatter sich entschlossen, wieder als Team gemeinsam zu spielen. „Da es in Glatt nur zwei Plätze gibt und wir von den Leistungsklassen (LKs) sehr weit auseinander lagen (und liegen), war die einzige sinnvolle Option ein 4er-Team“, sagt Mannschaftsführer Sören in der Stroth.

Anfangs stand vor allem das Kameradschaftliche im Vordergrund. Nachdem das Team im ersten Jahr unglücklich Zweiter geworden war, nahm die Erfolgsgeschichte danach ihren Lauf. Der Weg an die Spitze war beeindruckend: 2022 Aufstieg von der Bezirksstaffel 1 in die Staffelliga, 2023 der Sprung in die Oberligastaffel auf Verbandsebene und 2024 schließlich der Durchmarsch in die Württembergstaffel - die höchste Spielklasse für 4er-Teams im Württembergischen Tennis-Bund.

Großclub geschlagen

Besonders spannend wurde die Meisterschaft 2025 in den letzten beiden Spielen. Nach einer knappen Niederlage gegen den Titelverteidiger Hemmingen musste im entscheidenden Spiel ein Sieg in Ditzingen her – und gleichzeitig darauf gehofft werden, dass Hemmingen gegen Alfdorf/Pfahlbronn gewinnt.

Trotz der Bestbesetzung des gastgebenden Großclubs Ditzingen gelang dem TV Glatt mit 4:2 ein souveräner Sieg. Als dann die erlösende Nachricht aus Hemmingen kam, dass auch dort das erhoffte Ergebnis eingetreten war, kannte die Freude keine Grenzen mehr.

Das Kernteam der Meistermannschaft bestand aus Mannschaftsführer Sören in der Stroth, Thomas Hellstern, Christian Klein, Dominic Brandes und Benjamin Schuhmacher. Im ersten Spiel kam auch noch Sören Hellstern erfolgreich zum Einsatz (er hatte mit der SPG Dettingen/Glatt spielfrei). Durch Rotation konnte über die Jahre immer eine wettbewerbsfähige Truppe aufgestellt werden.

Einen besonderen Anteil am Erfolg hatten auch Sven in der Stroth und Christian Laufer, die als Vorstand und Sportwart zwar verletzungsbedingt nicht spielen konnten, aber bei jedem Spiel dabei waren und sich um alles abseits des Platzes kümmerten.

In den Jahren zuvor kamen auch Michael Bossenmaier, Eduard Schuhmacher, Christian Twine, Rüdiger Keck, Sascha Krauter und Andreas Hoffmann zu (mehr oder weniger) regelmäßigen Einsätzen.

Ehrung folgt

Die offizielle Ehrung für die Meisterschaft erfolgt im November beim Württembergischen Tennis-Bund, wo das Team mit Wimpel und Anstecknadeln ausgezeichnet wird.