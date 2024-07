TV-Experte bei der EM 2024: Fagottini – Hitzlsperger lacht über Name von Snack bei England-Spiel

1 Thomas Hitzlsperger ist bei der EM als TV-Experte im Einsatz. Foto: imago//Roger Buerke

Thomas Hitzlsperger macht in der Halbzeit des Spiels England gegen Slowakei eine Entdeckung an der Snackbar. Dort wird ausgerechnet das italienische Nudelgericht Fagottini angeboten. Der offen homosexuelle TV-Experte nimmt es mit Humor.









Thomas Hitzlsperger ist derzeit bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland als TV-Experte für die ARD im Einsatz. Obwohl der Ex-VfB-Profi am Sonntag beim Spiel England gegen Slowakei (Entstand: 2:1 nach Verlängerung) in der Arena auf Schalke nicht beruflich gefordert war – das ZDF zeigte das Spiel –, ließ er es sich nicht nehmen, die Partie im Stadion zu verfolgen.