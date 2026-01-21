Lothar Matthäus berichtet, wie er bei einem Kurztrip auf Skiern folgenschwer stürzte. Wegen einer Operation verpasst die Fußball-Legende auch einen Einsatz als TV-Experte.

Fußball-Legende Lothar Matthäus hat sich bei einem schmerzhaften Sturz auf Skiern verletzt und muss sich deshalb einer Operation unterziehen. Dies sagte der 64-Jährige der „Bild“. Bei Matthäus' Rückkehr nach München diagnostizierte demnach der ehemalige Bayern-Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt einen doppelten Bänderriss.

„Ich habe mir auf der rechten Seite auch noch Rippen geprellt, was natürlich schmerzhaft ist. Und ich trage den rechten Arm in einer Schlaufe. Aber insgesamt geht es mir gut. Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein großer Eingriff ist“, wurde Matthäus von der „Bild“ zitiert. Auf dpa-Anfrage war der Rekordnationalspieler zunächst nicht zu erreichen.

Kein Einsatz am Donnerstagabend im TV

Zu dem Unfall schilderte Matthäus: „Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig. Ich hatte mich schon auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut – da stürze ich plötzlich auf die rechte Seite. Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet.“ Das Problem sei demnach das Eis gewesen.

Für den geplanten Einsatz als RTL-Experte am Donnerstagabend beim Europa-League-Spiel AS Rom gegen den VfB Stuttgart fällt der Weltmeister von 1990 aus, wie der Sender bestätigte. Die Fußball-Größe soll nach seinem Sturz in Österreich in einem Münchner Krankenhaus operiert werden. Matthäus sagte, er glaube an eine zeitnahe Rückkehr nach der Operation.

Matthäus ist nicht nur für RTL im Einsatz, sondern regelmäßig auch für den Pay-TV-Sender Sky. Dort wird er als Experte vor allem bei den Bundesliga-Topspielen am Samstagabend eingesetzt.