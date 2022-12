1 Für Alexandra und Joachim Limberger ist die Ausstrahlung von "Eingecheckt und ausgecheckt – wo schläft es sich am Besten?" ebenfalls interessant, denn sie wissen noch nicht im Detail, was die anderen Teilnehmer alles über die Übernachtung im Bubble-Tent sagen. Foto: Strohmeier

"Eingecheckt und ausgecheckt – wo schläft es sich am Besten?" heißt ein Format des Fernsehsenders Vox, für das auch Alexandra und Joachim Limberger mit ihren Bubble-Tents angefragt wurden.















Link kopiert

Bad Dürrheim - In jeder Folge treten drei Hoteliers gegeneinander an. Sie sollen ihre Betriebe gegenseitig unter die Lupe nehmen, vor allem die Übernachtung. Am Schluss muss die Übernachtung bezahlt werden, das was die Gäste meinen, was die Übernachtung wert ist – die Teilnehmer kennen den jeweiligen Übernachtungspreis. Diejenigen, die Hotelbetreiber, die von ihren Gästen in der Relation zum echten Preis diesem am nächsten liegen, gewinnen den jeweiligen Wettbewerb.

Antreten mussten Alexandra und Joachim Limberger mit ihren Bubble-Tents gegen zwei ganz unterschiedliche Wettbewerber. Da war das Stadthotel in Haslach und das Designhotel Liberty in Offenburg, ein relativ neues Hotel, das im ehemaligen Gefängnis seine Heimat hat. Somit gingen drei ganz unterschiedliche Konzepte ins Rennen. Von der familiengeführten Unterkunft über ein Glamping mit Schlafen unterm Sternendach bis hin zum hippen Ambiente in der Stadt.

Was sagen die Teilnehmer?

Bei der Ausstrahlung am vergangenen Sonntagmittag hatte das Ehepaar Limberger Interessierte in das Sure Hotel eingeladen, um es dort auf dem großen Bildschirm anzuschauen. Für die beiden war es selbst spannend, da sie noch nicht wussten, was die anderen Wettbewerbsteilnehmer über die Übernachtung im Bubble-Tent sagten. Sie wussten nur eines – einem der Teilnehmer war es nachts zu kalt, trotz Wärmedecke und Bettsocken.

Aber sie hatten Glück beim Dreh im Spätsommer. Es war bestes Wetter und die beiden nahmen die Teilnehmer mit zum Adventure-Golf, in der Nachbarschaft, wo mancher Ball versenkt wurde – nicht nur dort wo sie hingehören, sondern auch im Wasser. Als im Sommer die Anfrage der Produktionsfirma kam, habe sie es nicht so ganz ernst genommen, verrät Alexandra Limberger.

Erst als diese sich wieder meldeten und nochmals wissen wollten, ob sie sich das vorstellen könne, war ihr klar: Das ist eine ernste Anfrage. Sie hätte nicht teilgenommen, wenn es ein Trash-Format gewesen wäre, in dem man sich gegenseitig niedergebügelt hätte mit durchweg schlechter Kritik.

Dreh dauert eine Woche

Die einzelnen Szenen mussten öfters gedreht werden, erinnerte sich Alexandra Limberger an dem Nachmittag der Ausstrahlung und vor allem musste man sich Details merken. Beispielsweise bei der Begrüßung – hatte man die Jacke zu oder offen, hatte man sie über dem Arm oder an. Insgesamt waren sie für den Dreh eine Woche unterwegs.

Vorher wussten sie jedoch nicht in welchen anderen Hotels sie übernachten werden, und als sie bei der Anfahrt den Umschlag öffneten in dem das Liberty in Offenburg genannt war, war es doch eine große Überraschung, denn zu dem Zeitpunkt hatten sie ein Wochenende dort gebucht, um sozusagen privat zu testen, wie es ist.