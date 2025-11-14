TV-Dreh für So isst Anders!: Das Herz des Nordschwarzwalds schlägt im Kreis Calw

Fernsehkoch Sören Anders macht sich auf die Suche nach den genussvollen Seiten des Nordschwarzwalds – und findet sie im Landkreis Calw. Der SWR dreht hier mit vier Experten.

Den Nordschwarzwald mit allen Sinnen zu genießen, das hat sich Sören Anders vorgenommen. Der 39-Jährige war einst Deutschlands jüngster Sternekoch. Koch ist er immer noch. Seit Jahren in seinem Restaurant auf dem Turmberg in Karlsruhe, aber auch im Fernsehen. Jahrelang stand er dafür in einer Studioküche beim „ARD-Buffet“ vor der Kamera. Nun haben ihn Dreharbeiten des SWR in den Nordschwarzwald geführt.

Dabei zeigte sich: Das Herz des Nordschwarzwalds schlägt im Landkreis Calw. Dort fand das TV-Team alles vor, was es für den Beitrag für die Reihe „So isst Anders!“ gesucht hatte – inklusive vierer Experten für den Nordschwarzwald und die Natur dort.

Melanie Mässelhäuser, Stefan Kapp, Joachim Erk und Nicolai Stotz kennen Flecken im Kreis Calw, bei denen Genuss und Natur sich begegnen. Deshalb hat sich jeder von ihnen mit Sören Anders, einem Kameramann und einem Tontechniker auf den Weg gemacht.

Jäger Der Altbulacher Kapp ist nicht nur Metzger und Koch, sondern auch Jäger. Das verbindet ihn mit Sören Anders. Entsprechend früh legten die beiden los: Sie gingen gemeinsam auf Jagd in Kapps Revier in Altbulach – ab 4.30 Uhr. Zwölf Stunden lang ist das TV-Team mit ihm unterwegs gewesen, erzählt Stefan Kapp. Und die beiden machten Beute. Das erlegte Wild zerlegten sie auch gemeinsam. Nebenbei hätten sie sich nicht nur übers Jagen, sondern zudem über die Nachhaltigkeit im Wald unterhalten.

Sucher Die „Beute“ von Joachim Erk hingegen läuft nicht davon. Der Bad Wildbader ist Pilzsachverständiger. Mit dem Kamerateam machte sich Erk im Wald bei Aichelberg auf die Suche. „Bei bestem Pilzwetter, also leichtem Regen“, erzählt er mit einem Lachen. Rötelritterlinge, Reizker, Trompetenpfifferlinge und mehr hätten sie gefunden an dem Tag. Hinterher wurde im „NEG Breakfast“ in der Wildbader Innenstadt gekocht. „Da hat der Sören kurz eine Pilzpfanne gemacht“, berichtet Eck.

Sammler Auch bei Melanie Mässelhäuser ging es um Genuss – den von Wildkräutern. Mässelhäuser war mit dem TV-Koch im Teinachtal unterwegs, genauer auf dem Premiumwanderweg „Der Teinacher“. Auf einer Wiese entdeckten sie Sauerampfer, Schafgarbe, Spitzwegerich, Vogelmiere oder Giersch. Noch vor Ort haben sie daraus einen Kräuterquark gemacht, erzählt die Calwerin, die sich als Schwarzwaldguide engagiert, „und direkt gegessen“. Aus Tannen- und Douglasiennadeln hätten sie außerdem ein Salz gemörsert.

Entdecker Darüber hinaus war Sören Anders mit Schwarzwald- und Moorguide sowie Klimaschutzbotschafter Nicolai Stotz auf Tour. Seine Hauptaufgabe sei gewesen, „dem Sören die schöne Seite des Schwarzwalds zu zeigen“, erläutert Stotz – am besten etwas abseits bereits bekannter Plätze, aber mit der Möglichkeit, am Ende ein Feuer zu machen. Fündig wurde der Calwer dafür im Eyachtal. Bei der Wanderung ging es darum, die Natur mit allen Sinnen zu erleben. Gegessen wurde am Ende trotzdem: Aus Mitgebrachtem habe der Koch „ein wunderschönes Risotto“ gemacht.

Botschafter Vier Naturkenner, alle vier aus dem Landkreis Calw: „Wir repräsentieren jetzt hier die Genussvielfalt des Nordschwarzwalds“, meint Nicolai Stotz. Dabei geht es längst nicht nur ums Essen, sondern auch um den Schutz der Natur und den richtigen Umgang mit ihr, und natürlich das Erleben.

Wie die Botschaft im TV rüberkommt? Das wissen die vier auch noch nicht. Drei Tage Dreharbeiten ergeben am Ende einen 20-minütigen Beitrag, der am 18. November erstmals zu sehen ist. „Ich bin mir sicher, wir sitzen alle irgendwo vorm Fernseher“, meint Melanie Mässelhäuser. Oder stehen: Stefan Kapp nämlich in der Küche der „Krone“ in Altbulach.

Spaß gemacht hat es allen vieren. Und gemundet: Denn das Quartett wurde von Sören Anders zu einem Abschlussessen in dessen Jagdhütte nach Karlsruhe-Durlach eingeladen. Dort gab es unter anderem Rehrücken aus Altbulach, und Tannen- und Douglasiensalz aus dem Teinachtal. Das ließen sich Stefan Kapp, Melanie Mässelhäuser und Nicolai Stotz munden. Joachim Erk hatte keine Zeit – da war er schon wieder mit einer Gruppe Pilze suchen. Natürlich im heimischen Schwarzwald.

Die Reihe „So isst Anders!“ ist in der Sendung „Kaffee oder Tee“ zu sehen. Der Beitrag über den Nordschwarzwald läuft am Dienstag, 18. November, im SWR-Fernsehen. Los geht’s um 16.05 Uhr.