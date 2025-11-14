TV-Dreh für So isst Anders!: Das Herz des Nordschwarzwalds schlägt im Kreis Calw

Fernsehkoch Sören Anders macht sich auf die Suche nach den genussvollen Seiten des Nordschwarzwalds – und findet sie im Landkreis Calw. Der SWR dreht hier mit vier Experten.
Den Nordschwarzwald mit allen Sinnen zu genießen, das hat sich Sören Anders vorgenommen. Der 39-Jährige war einst Deutschlands jüngster Sternekoch. Koch ist er immer noch. Seit Jahren in seinem Restaurant auf dem Turmberg in Karlsruhe, aber auch im Fernsehen. Jahrelang stand er dafür in einer Studioküche beim „ARD-Buffet“ vor der Kamera. Nun haben ihn Dreharbeiten des SWR in den Nordschwarzwald geführt.