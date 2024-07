Am dritten Staffeltag der Bezirksliga Südwest in Munderkingen haben die Geräteturnerinnen des TV Dornstetten eine Überraschung geschafft.

Die erste Ligamannschaft des TV Dornstetten, bestehend aus Lia Burkhardt, Liara und Julina Fetzer, Marla Holz, Alexandra Lange, Polina Palagin und Angelina Rath, reiste zum letzten Staffeltag der Bezirksliga Südwest nach Munderkingen an.

Die Ausgangslage war mit dem dritten Tabellenplatz hinter den beiden Favoriten, WKG Gäu-Schönbuch II und SV Villingendorf, gut und somit war auch der Klassenerhalt mit einem soliden Wettkampf gesichert.

Auf Platz eins gerutscht

Doch, was dann passierte, gleicht einer Sensation, heißt es in der Mitteilung der Vereinsverantwortlichen.

Die Dornstetterinnen holten sich am dritten Wettkampftag der Bezirksliga den Sieg und rutschten dadurch auf den ersten Tabellenplatz, was zudem den direkten Aufstieg in die Landesliga bedeutet.

Doch noch zu Beginn des Wettkampfes rechnete niemand mit einem Aufstieg. Die Dornstetterinnen starteten am Stufenbarren mit einigen Schwierigkeiten in den Wettkampftag. Das Flugelement vom unteren an den oberen Holm konnte von allen Turnerinnen nicht sauber oder nur mit einem Zwischenschwung und somit einem halben Punkt Abzug ausgeführt werden.

Höchste Mannschaftwertung

Die Turnerinnen ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und zeigten schöne und sauber geturnte Übungen mit nur kleinen Wacklern am Schwebebalken und reihten sich hier als drittbeste Mannschaft ein. Am Boden gelang ihnen sogar die höchste Mannschaftwertung. Neben Schrauben rückwärts, zeigten die Turnerinnen Sprünge mit schönen Spreizwinkeln, gelungene Drehungen und elegante Choreographien auf die selbst ausgesuchte Musik. Und auch am Sprungtisch, am letzten Gerät, riefen die Fünf ihre gewohnte Leistung ab und entschieden den letzten Wettkampftag mit fast zwei Punkten Vorsprung für sich. Lia Burkhardt schaffte es außerdem auf Platz fünf der besten Vierkämpferinnen an diesem Tag.

Trainerinnen sind stolz

Dieser Sieg am letzten Staffeltag und die Tatsache, dass sich die beiden Favoriten an diesem Wettkampftag nicht durchsetzen konnten, bedeutete Platz eins in der Tabelle für den TV Dornstetten und den Landesligaaufstieg.

„Damit haben wir nicht gerechnet und sind überwältigt von diesem Erfolg und sehr stolz auf die Leistungen der Mädchen“, freuten sich die beiden Trainerinnen Tina Burkhardt und Nanette Eberhardt, die zudem Kampfrichterin bei der Veranstaltung war.