Im Jahr 2024 steht der Turnverein (TV) Dinglingen vor strukturellen Veränderungen auf Vorstandsebene. Dazu soll, wie am Freitag im Rahmen der Hauptversammlung vorgestellt wurde, die Satzung geändert werden.









Vorsitzender Dietrich Kleinert erläuterte zum Hintergrund, Corona habe verhindert, dass er, wie ursprünglich geplant, 2022 aufhörte. Ein Nachfolger werde sich kaum finden, so entstand die Reformidee des Vorstands. „Ich habe es nicht übers Herz gebracht, den Verein an die Wand zu fahren“, unterstrich Kleinert.

Wenn er aber weitermache, müssten mit Blick nach vorne ein paar Punkte angepasst werden. Vor allem eine deutliche Verschlankung des Turnrats war überfällig. Wenn Beschlüsse teilweise nicht fallen könnten, weil von nominell 20 Personen nur acht in Sitzungen seien, laufe etwas schief. „Viele der Positionen sind seit Jahren bereits nicht mehr besetzt“, zeigte der Vorsitzende auf.

Die Positionen des dritten Vorsitzenden, der Jugendleitung nebst weiterer Ämter sollen entfallen. Der Turnrat soll demnach aus beiden Vorsitzenden, Abteilungsleitern und wenigen Beisitzern bestehen. Die vorgeschlagene Satzungsänderung, die mit einhelligem Votum der Versammlung weiter vorbereitet wird, soll 2024 zum finalen Beschluss vorliegen.

Gestiegene Energiekosten, weniger Veranstaltungen

Teile des Vorstands wurden neu gewählt. Roland Hirsch (Stellvertreter) und Eveline Müller (Oberturnwartin) wurden bestätigt, als neue Abteilungsleitungen Bärbel Ruez (Fitness) und Dieter Turm (Tischtennis).

Finanziell wies Kassiererin Karin Meier ein deutliches Minus aus, was an gestiegenen Energiekosten und weniger Veranstaltungen aufzuhängen war. Vorsitzender Kleinert kündigte an, der Vorstand werde Einnahmen und Ausgaben genau analysieren.

Der TV Dinglingen zählt momentan 295 Mitglieder, darunter 203 Aktive und 92 Passive. Eingerechnet sind 96 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Kleinert ordnete die Zahlen ein: „Eine Jugend haben wir dennoch nicht mehr, in der Regel ist frühzeitig Schluss.“ Der Verein will einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Daher soll die „TV Post“ in erheblich geringerem Maße postalisch, ansonsten digital verschickt oder heruntergeladen werden. „So lassen sich im Vierteljahr gut 250 Euro sparen“, erklärte Kleinert.

Tischtennis-Gilde als neue Abteilung

Die Berichte der Abteilungsleiter umfassten Veranstaltungen wie Frühjahrs- und Herbstwanderung, die Nikolausfeier fand erstmals als „Winterolympiade“ für Kinder statt. Eveline Müller skizzierte die Aktivitäten der neun Gruppen, die von 13 Übungsleitenden betreut wurden. Neu als Abteilung präsentiert sich die zuvor schon 15 Jahre als Hobbygruppe aktive Tischtennis-Gilde.

Dieter Turm stellte Einzelheiten vor. Jahreshöhepunkt war das Landesturnfest, der TVD betreute des Scheffelgymnasium. Rund 40 Helfende waren bei Frühstück- und Abendessen-Ausgabe von rund 300 bis 400 Übernachtenden im Einsatz, „es war ein sagenhaftes Erlebnis“, so Vorsitzender Kleinert.

Ehrungen

Geehrt wurden für 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft Brigitte Stoll, Melanie Jörger, Gisela Höfflin, Ute Labrenz, Rosa Schwörer, Trudel Siefert, Axel Düran und Hans Wöhrle, für 25 Jahre Galina Müller und Stefan Müncheberg, . Neue Ehrenmitglieder sind Hans-Günther Sauter, Günter Boos, Helga Nuvolin, Christel Barho und Herwig Schelling. Goldene Sportabzeichen wurden verliehen, wobei Roland Bertsche bereits sein 42. Abzeichen erhielt.