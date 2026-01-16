TV-Dauerbrenner: Zum Jubiläum ein Knall - 25 Jahre SOKO Leipzig

Zum 25. Geburtstag der «SOKO Leipzig» steht ein Abschied an: Marco Girnth verlässt die Serie. Sein letzter Fall sorgt für einen besonderen Einschnitt im Team.
Leipzig - Die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" feiert Ende Januar ihr 25. Jubiläum mit einem großen Knall. Nicht nur steigt mit Marco Girnth alias Kommissar Jan Maybach ein Ermittler der ersten Stunde aus der Serie aus. Sein Abschied wird auch "auf allen Ebenen dramatisch", wie der 55-Jährige der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bekannt ist bereits: Kriminaloberkommissar Maybach wird erschossen.