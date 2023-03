1 In der Rottweiler Waldorfschule nimmt Reporter Frank Seibert den Unterricht genauer unter die Lupe. Foto: SWR/Jens Pfeifer

Immer wieder stehen Waldorfschulen in der Kritik. Nun wurden sie in einem Beitrag des ARD – anhand des Beispiels der Rottweiler Waldorfschule – kritisch durchleuchtet. Wie die Dreharbeiten abliefen, erzählt Schul-Geschäftsführer Christoph Sander.









Unterrichtsbeginn in der Klasse von Ursula Schmusch. An die Tafel hat sie die Szene „David gegen Goliath“ gemalt. Ihre Drittklässler arbeiten nach dem alltäglichen Morgenspruch an ihren so genannten Epochenheften, Und mittendrin: Reporter Frank Seibert, der in seinem rund 45-minütigen ARD-Beitrag typischen Waldorfschulen-Klischees auf den Grund geht und die Schulform hinterfragt.