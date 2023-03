1 „Hannes und der Bürgermeister“: Der SWR stellt das Format ein. Foto: IMAGO/KS-Images.de/IMAGO/Karsten Schmalz

Der Südwestrundfunk (SWR) hat ein Maßnahmenpaket beschlossen, mit dem die Kosten des Senders dauerhaft um rund zwölf Millionen Euro pro Jahr gesenkt werden sollen. Das erklärte die Rundfunkanstalt auf epd-Nachfrage in Stuttgart. Beim Dritten Fernsehprogramm sei vorgesehen, im Unterhaltungsbereich mindestens drei Millionen Euro einzusparen. Erreicht werden soll dies durch die Einstellung mehrerer Formate.

Nicht fortgeführt werden etwa die Sendungen „Hannes und der Bürgermeister“, „Freunde in der Mäulesmühle“ und „Ich trage einen großen Namen“. Die Kürzungen im Unterhaltungsbereich entsprechen nach Senderangaben einem Drittel bis einem Viertel des bisherigen Budgets.

SWR-Intendant Kai Gniffke: „Steigende Ausgaben für die Mitarbeiterschaft“

In der Sitzung des SWR-Rundfunkrats am vergangenen Freitag hatte SWR-Intendant Kai Gniffke die von der Geschäftsleitung Ende Februar beschlossenen Maßnahmen zur Kostensenkung vor allem mit drei Punkten begründet: So sei die Inflation hoch und die Werbeerlöse gingen erheblich zurück. Gniffke sprach hier von Rückgängen, die eher bei 20 als bei 10 Prozent lägen. Hinzu kämen außerdem steigende Ausgaben für die Mitarbeiterschaft, da die Gehälter angehoben worden seien. Die Szenarien, mit denen er derzeit operiere, sagte der Intendant, „sehen so aus, dass der SWR mit einem Kaufkraftverlust von durchschnittlich 100 Millionen Euro pro Jahr umgehen muss“.

Das jüngst beschlossene Maßnahmenpaket mache davon etwa zehn Prozent aus. „Das heißt, was wir jetzt sehen, ist die Ouvertüre. Das Stück selbst kommt noch“, sagte Gniffke. Er betonte, der SWR müsse mit weniger Geld auskommen, sodass es auch weniger Mittel für Investitionen geben werde.