Tuttlingen "Wie ein Sechser im Lotto"

Immendingen. In Anwesenheit von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Landesinnenminister Thomas Strobl (beide CDU) und rund 300 weiteren Gästen hat der Sindelfinger Automobilkonzern Daimler am Mittwochnachmittag sein Prüf- und Technologiezentrum in Immendingen eröffnet. Alle Beteiligten betonten dabei die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Bürgerschaft.