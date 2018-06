Trossingen. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 23 Uhr, und dem heutigen Freitag, 1.45 Uhr, in der Hans-Lenz-Straße einen Renault Megane gestohlen. Der Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen RA-FB 1998 war auf Höhe des Rathauses am Straßenrand geparkt. Nach bisherigen Ermittlungen konnten die Diebe den Wagen mit dem Zweitschlüssel entwenden. Dieser befand sich im Fahrzeug. Hinweise z nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Telefon 07424/93 18 0) entgegen.