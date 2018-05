Tuttlingen Nach Vorfall im Landratsamt: Haftbefehl gegen 48-jährigen Asylbewerber

Zur Eröffnung des Haftbefehls wird der 48-Jährige am Freitag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt.

Der in anderer Sache anberaumte Termin zur Hauptverhandlung gegen den Asylbewerber am kommenden Montag vor dem Amtsgericht Tuttlingen wurde aufgehoben. "Die Staatsanwaltschaft strebt eine einheitliche Verhandlung sämtlicher Tatvorwürfe an", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Tuttlingen.