Nach Brand in Flüchtlingsunterkunft: 28-jähriger Bewohner in U-Haft

1 Dem 28-Jährigen wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein 28-Jähriger befindet sich nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Tuttlingen in Untersuchungshaft. Was dem Mann vorgeworfen wird.









Nach einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Tuttlingen ist ein 28-Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann soll sein Zimmer im Erdgeschoss der Unterkunft angezündet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.