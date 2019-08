Tuttlingen Nach Angriff auf Postbote: Motiv bislang unklar

Einen der mutmaßlichen Täter hat die Polizei zwar geschnappt, dieser schweige jedoch bislang zu dem Vorfall. Diese Auskunft gab Polizei-Pressesprecher Michael Aschenbrenner. Er stellte die Überlegung an: "Vielleicht stehen die drei Männer ja doch in einer Beziehung zueinander?" Das müsse erst noch geklärt werden. Auch seien noch nicht alle Zeugen vernommen worden, so Aschenbrenner.

Der Postbote sei bei der Attacke schwer im Gesicht getroffen worden, gab der Pressesprecher weiter bekannt. Die Verletzungen seien jedoch nicht lebensbedrohend.

Aschenbrenner, der seit Jahren Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist, kann sich indes nicht an einen ähnlichen Vorfall erinnern. Klar sei aber auch: "Postboten sind immer gefährdet was Hunde angeht."