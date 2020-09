Tuttlingen Mord auf Gehweg: Verdächtiger war bereits polizeibekannt

Am Dienstagmorgen war auf einem Gehweg in der Hermannstraße die Leiche eines 52-jährigen Mannes entdeckt worden. Dieser war kurz zuvor noch am Tuttlinger Busbahnhof gesehen worden.

Am Mittwoch schließlich nahm die Polizei den 36-jährigen Tatverdächtigen fest. Der Mann hat keine deutsche Staatsangehörigkeit und keinen festen Wohnsitz.