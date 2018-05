Tuttlingen Mit Leichtigkeit, Esprit und Humor

Das Ensemble Rififi nahm den Elan aus der Ansprache von René Schuh auf und entführt das Publikum in ein von Leichtigkeit, Esprit und Humor geprägtes konzertantes Ereignis, aus dem die Auftritte seiner Künstler herausragten. Zu diesen zählten die Combo des Hohner-Konservatoriums, die sich zusammen mit dem Publikum musikalisch auf den Weg zum Mond machte und auch mit ihren weiteren Auftritten den Schwung des Abends fortsetze. Die Auftritte der mehrfachen Preisträger und Akkordeon-Solisten Krysztof Olczak und Stefan Bauer fügten sich nahtlos in das aufmunternde Programm zu vorgerückter Stunde ein. Etwa zur Hälfte des Konzerts belebten Rififi den deutschen Roy Black-Oldie "Du bist nicht allein". Eindrücklich nahmen die Zuhörer die Soloauftritte der Rififi-Künstler wahr, die sie mit lautstarkem Beifall bedachten. Zu ihnen zählten Jacques Offfenbachs "Barcarole"-Duett mit Katharina Werwein und Anika Neipp genauso wie das von Neipp schlagfertig vorgetragene "Geben sie acht!" oder Frank Golischewski, der auf seinem Piano ein Nachtgespenst durch den Konzertsaal flattern ließ. "Großartig und die Erwartungen bei weitem übertroffen", so zog René Schuh ein erstes Fazit.

Alle Befürchtungen, es kämen zum letzten Konzert nur ein paar wenige Zuhörer, waren rasch weggeblasen. Die Lange Nacht der Konzertsäle kam derart gut an, dass einer Fortsetzung kaum etwas im Wege steht.