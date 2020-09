Tuttlingen Festnahme nach Leichenfund auf Gehweg

Der Getötete war laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr am Zentralen Busbahnhof in Tuttlingen gesehen worden. Kurz nach 5.30 Uhr wurde seine Leiche auf dem Gehweg in der Hermannstraße entdeckt. Einzelheiten zu dem Opfer sind nicht bekannt.

Festnahme am Mittwoch