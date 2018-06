Trossingen. Noch unbekannt ist der Fahrer, der am Dienstagnachmittag auf einem privaten Stellplatz in der Flöschstraße ein geparktes Fahrzeug angefahren hat und dann davonfuhr. An dem BMW Mini, wurde nach einer ersten Schätzung ein Schaden von 1000 Euro verursacht. Der Polizeiposten Trossingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen