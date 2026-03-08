Tuttlingen-Donaueschingen: CDU erobert Hochburgen zurück

CDU-Mann Guido Wolf kann seine Arbeit im Landtag fortsetzen. Er gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis 55. Die AfD legt kräftig zu. Bitter sind die Verluste für FDP und Grüne.
Richtig jubeln kann die AfD. Grund zur Freude hat auch die CDU im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen, sicherte sie sich doch wieder starke Zugewinne im Vergleich zu 2021. Guido Wolf gewann mit 38,6 Prozent der Erststimmen erneut das Direktmandat. Groß ist die Freude auch beim Tuttlinger Jens Metzger, Direktkandidat der Grünen. Er ist auf Listenplatz 20 und zieht somit sicher in den Landtag ein. „Mit dem Landesergebnis sind wir sehr zufrieden.“ Weniger jedoch mit dem Wahlkreis-Ergebnis, das bei den Erststimmen bei nur 17,6 Prozent ist. Was ihm Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass die AfD im Wahlkreis sehr stark ist. „Als Demokrat kann man das nur mit Sorge betrachten.“