Die SG Sonnenhof Großaspach unterliegt im Aufstiegs-Hinspiel zur Fußball-Regionalliga bei der TuS Koblenz vor 3789 Zuschauern mit 1:2. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch in Großaspach statt.

Es ist das große Ziel der SG Sonnenhof Großaspach, den Meister und Direktaufsteiger Stuttgarter Kickers über den Umweg Aufstiegsspiele in die Fußball-Regionalliga zu begleiten. Im Hinspiel gab es für die Mannschaft von Trainer Evangelos Sbonias bei der TuS Koblenz eine 1:2(1:0)-Niederlage.

Die SG war im Stadion Oberwerth durch Anthony Mbem-Som Nyamsi in Führung gegangen. Er verwertete in der 32. Minute eine Kopfballvorlage von Dominik Salz, der nach überstandener Fußsohlenverletzung rechtzeitig wieder in der Startelf stand. Kurz nach der Pause glich der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar durch Dylan Esmel aus (49.).

Vier Minuten später flog TuS-Spieler Damir Grgic mit Gelb-Rot vom Platz. In Unterzahl gelang Koblenz vor 3789 Zuschauern sogar das 2:1 (67.) durch Marcel Wingender. Der SG gelang es in der Folgezeit nicht, sich für das Rückspiel eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen

Die entscheidende zweite Partie findet am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in der Wir-machen-Druck-Arena in Großaspach statt.