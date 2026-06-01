TuS Kleines Wiesental: Turniersieg geht an Ex-Hartplatzkicker

Der Samstag der Grümpel- und Turnierwoche des TuS Kleines Wiesental steht traditionell für die Finalrunden: Es verdeutlichte sich, dass die Endgegner sich rein gar nichts schenken.
Harmlos klingende Namen einerseits, Angriffsfreude und Tempo andererseits. Bei den Finalspielen im Tegernauer Stadion ging es ordentlich zur Sache. Die Teams „Goalbusters“, „Zicken Wings“, „Knapp d’näbe“ und „Tussis“ kämpften wild entschlossen um die Trophäe. Jubel und Begeisterungsschreie blieben nicht aus. In der letzten Begegnung trafen die „Ex-Hartplatzkicker“ auf die Ringer der WKG Weitenau-Wieslet. Letztere zeigten, dass sie nicht nur ringen, sondern auch rennen können. Aber es half nichts. Die Ex-Hartplatzkicker holten sich den Sieg. Mit der Feststellung „Da meint es einer ernst“, kommentierte Sprecher Moritz Deiss den ersten Treffer. Das Tor fiel in der ersten Minute. Manch Zuschauer war noch im Begriff, sich hinzusetzen. Und die Ex-Hartplatzkicker fackelten nicht lange. In Minute zwei rauschte das Runde erneut ins Eckige. Auf Grund des temporeichen Gebolzes hatte der WKG-Torwart regen Bodenkontakt. Mitunter schmerzte es allein beim Hinschauen. In diesem spannungsreichen Tenor ging es weiter.