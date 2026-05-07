TuS Hüfingen wächst: Volleyballboom und volle Wartelisten

Der Verein zählt mehr als 1000 Mitglieder, baut sein Angebot aus und hofft mit neuen Trainingsmöglichkeiten auf Entlastung bei den stark gefragten Sportkursen.

Im vergangenen Jahr setzte der TuS Hüfingen die moderate Optimierung seines Angebots fort und hielt die Anzahl seiner 1065 Mitglieder nahezu konstant. Ralf Breuninger, Vorsitzender Geschäftsbetrieb, hob in der Hauptversammlung die Gemeinschaftsleistung des TuS hervor, ohne die die Vorbereitung und Umsetzung der Erfolgsveranstaltungen wie Fiirobend-Hock und Nikolausturnen nicht möglich wäre.

Jugendleiterin Pia Fischer und Abteilungsleiterin Manuela Wiehle beschrieben eine Volleyballabteilung in der Erfolgsspur. Neben sportlichen Erfolgen der weiblichen und männlichen Teams befinde sich auch das Interesse am Volleyball als Freizeitsport im Aufschwung. So ist etwa die Gründung einer Mixed-Mannschaft in Planung.

Elementarer Bestandteil im TuS-Angebot ist die Tischtennisabteilung, die neben ihren acht Damen-, Herren- und Jugendmannschaften im Sportbetrieb auch Hobbyspieler stets willkommen heißt.

Aushängeschild ist und bleibt das Turnen, das vom Eltern-Kind-Turnen über Power-, Fitness- und Gesundheitskursen bis zu Seniorenturnen und den stetig beliebter werdenden Tanzangeboten ein großes Angebot für alle Generationen bietet. Ein Dauerbrenner ist auch das TuS-Dreikönigstheater, dessen drei Vorstellungen in der Regel in Windeseile ausverkauft sind.

Auf Grund begrenzter Trainingsmöglichkeiten und vereinzelt fehlender Betreuer und Trainer war der TuS gezwungen, Wartelisten für einzelne Angebote einzurichten.

Zumindest im Bereich der Trainingskapazitäten zeichnet sich mit dem Neubau der Turnhalle in Mariahof eine Lösung ab. Kooperationsgespräche mit der Einrichtung über eine Nutzung der Sportstätte sind auf einem guten Weg. Die Raumnot führt bereits seit Jahren dazu, dass die Badmintongruppe sonntagabends trainiert.

Unsere Empfehlung für Sie TuS Hüfingen Sportverein für die Zukunft fit machen Der TuS Hüfingen hat inzwischen 1132 Mitglieder. Ein Projektteam des Vereins soll nun Fragen zur Zukunft erarbeiten.

Die Aufbauriege Mädchenturnen hat sich dazu entschlossen, ihr Training auf den Sonntagmorgen zu legen. Vorsitzender Ralf Breuninger ist überzeugt, dass sich eine Entspannung der Trainingssituation positiv auf einen Abbau der Wartelisten und die Mitgliederentwicklung auswirkt. Um den Aufschwung der Abteilung Leichtathletik nicht zu beeinträchtigen, hofft Breuninger, dass sich Personen für die verwaiste Trainerstelle finden. Die Umbenennung von Kursen wie etwa das „Move for Girls“ anstatt Mädchenturnen stärke das Image eines modernen Sportvereins.

Zumba-Tanz beim Ferienprogramm

Beibehalten wird die Beteiligung am Ferienprogramm, das in diesen Jahren einen Schwerpunkt auf den Zumba-Tanz legt. Fester Bestandteil bleiben auch die Trainingseinheiten mit anschließenden Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen. Eine Bereicherung im Gesundheitsangebot ist die Ping-Pong-Parkinson-Gruppe, die sich zu einem von 350 Stützpunkten im Land entwickelt hat.

Nach zwölf Jahren verabschiedete sich Jörg Johannsen als Betreuer der FSJ-Stelle, die in den vergangenen Jahren nur noch wenig Zuspruch erfuhr. Johannsen geht davon aus, dass sich dies auch mit Blick auf die diskutierte Wehrpflicht und in Kooperation mit der Schule wieder ändern könnte.

Seinen 50. Geburtstag feiert in diesem Jahr der Lauftreff, die Fechtabteilung ist Geschichte. Die Handball- und Wanderabteilung dagegen heißt engagierte Mitglieder zur Wiederbelebung willkommen.

Ehrungen beim TuS Hüfingen

Auszeichnungen

bei der Hauptversammlung: Heidrun Bohnert, Elisabeth Krüger und Gabi Messmer-Bonnert erhielten für 40 Jahre die TuS-Ehrenmitgliedschaft verliehen. Die goldene Vereinsnadel für 25 Jahre Zugehörigkeit ging an Sylvia Faller, Carl Michael Ryter und Victoria Schewe. Silber für 15 Jahre ging an Rosmarie Hauger, Thomas Kring und Simon Metzger. Seit 15 Jahren ist Regina Preuß, seit fünf Jahren Sultana Nalbant-Kara als Übungsleiterin tätig.