TuS Hüfingen wächst: Volleyballboom und volle Wartelisten

Der Verein zählt mehr als 1000 Mitglieder, baut sein Angebot aus und hofft mit neuen Trainingsmöglichkeiten auf Entlastung bei den stark gefragten Sportkursen.
Im vergangenen Jahr setzte der TuS Hüfingen die moderate Optimierung seines Angebots fort und hielt die Anzahl seiner 1065 Mitglieder nahezu konstant. Ralf Breuninger, Vorsitzender Geschäftsbetrieb, hob in der Hauptversammlung die Gemeinschaftsleistung des TuS hervor, ohne die die Vorbereitung und Umsetzung der Erfolgsveranstaltungen wie Fiirobend-Hock und Nikolausturnen nicht möglich wäre.