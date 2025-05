Bei der Hauptversammlung des TuS wurden drei Mitglieder ganz besonders ausgezeichnet. Auch Ehrennadeln in Silber wurden vergeben.

Eine Hauptversammlung ist immer auch die Gelegenheit, Danke zu sagen. Danke an verdiente Mitglieder, die dem Verein über Jahre die Treue halten oder sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben.

Drei TuS-ler, die sich in besonderer Weise verdient gemacht habe, überraschte TuS-Vorsitzender Martin Heinzmann mit der Verleihung der goldenen Ehrennadel. „Zwei von euch sind wichtige Unterstützer im Bereich Finanzen, und ich möchte euch und eure Arbeit nicht mehr missen“, so Heinzmann in seiner Einleitung.

Und beide Geehrten waren sichtlich überrascht, als sie ihre Namen hörten. Beate Wiegand bezeichnete Heinzmann als die „Verwalterin aller Zahlungen, und du schreibst immer freundliche Erinnerungen an alle säumigen Zahler.“ Aktuell ist sie im „Team Kasse“ des TuS Gutach aktiv, doch sie war auch Vorgängerin von Alexander Wöhrle als Kassiererin des TuS.

Heiko Murr erhielt ebenfalls die Vereinsehrennadel in Gold. „Heiko ist quasi die TuS-Buchhaltung“, erklärte Martin Heinzmann. „Er verwaltet und bucht die unterschiedlichsten Arten von Umsätzen auf den verschiedenen TuS-Konten und ist hauptverantwortlich für die Abrechnung verschiedener Veranstaltungen.“ Außerdem bereitet Murr die Kassenprüfung vor. Beide TuS-ler freuten sich sehr über die Auszeichnung und versprachen, dem TuS auch weiterhin erhalten zu bleiben.

Der dritte im Bunde, der mit dieser Vereinsehrung bedacht wurde, ist der scheidende Handball-Damentrainer Oliver Kronenwitter, der mit seiner Mannschaft zweimal den Aufstieg in die Oberliga Südbaden geschafft hatte. Doch Kronenwitter war weit mehr als nur Damentrainer. Er war im TuS, beziehungsweise in der SG Gutach/Wolfach über viele Jahre als Jugend und auch schon als Trainer der Herren I aktiv. Oliver Kronenwitter bezeichnete Heinzmann als Handball-Urgestein des TuS Gutach. „Und wenn du jetzt auch die Damen der SG Scutro trainierst, weißt du immer, dass deine Wurzeln hier in Gutach liegen“, wünschte Heinzmann dem Geehrten viel Erfolg für die Zukunft.

21 TuS-Mitglieder wurden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im TuS mit der silbernen Vereinsehrennadel geehrt. Unter ihnen auch Jugendratsmitglied Dominik Rall, der dem TuS gemeinsam mit seiner Mutter Sonja im Jahr 2000 beitrat. Sie schnupperten in der Mutter-Kind-Riege von Dagmar Moser die erste TuS-Luft. Annemarie Zwick, Regine Portillo-Scheer und Karl-Heinz Wöhrle wurden für 50-Jahre TuS mit der Vereinsehrennadel in Gold ausgezeichnet, und Ernst Breithaupt erhielt diese für 75-jährige Mitgliedschaft im TuS Gutach.

Außerdem legten zehn TuS-ler die Prüfungen zum Deutschen Sportabzeichen ab. Hier ist Günther Zwick mit 42 Abzeichen absoluter Spitzenreiter, gefolgt von seiner Schwester Annemarie mit 39 Wiederholungen.

Des Weiteren legten Annette Haas, Susanne Heinzmann, Diana Schott, Sarah und Steffen Breithaupt die Prüfungen bei den Erwachsenen ab. Jule Roschak und Lina Breithaupt waren erstmals bei den Kindern erfolgreich und erhielten ihr Sportabzeichen in der Jugendversammlung.