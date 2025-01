Nach langem Bangen um die Wettersituation hat sich das Skikurs-Team des TuS Gutach richtig entschieden und einen „kleinen Skikurs“ durchgeführt.

Klein deshalb, da man sich aufgrund der Schneelage dazu entschieden hatte, nur die „Zwerge“ und die Anfänger mit zum Kurs zu nehmen.

Für diese hatte sich Simon Hettich vom Schönwälder Weißenbach-Skilift mächtig ins Zeug gelegt und die Skipiste mit Kunstschnee optimal präpariert. Zwar war am Samstag noch kein Liftbetrieb möglich, doch im „Kinderland“, das von den TuS-Übungsleitern aufgebaut war hatten 46 Kinder ab einem Alter von drei Jahren richtig viel Spaß.

Nach einem gemeinsamen Aufwärmprogramm mit Musik unternahm man die ersten gemeinsamen Versuche im Schnee, und bis zur Mittagspause waren die ersten Fortschritte erkennbar.

Am Kiosk des Rössle-Lifts konnten sich alle Sportler für die zweite Tageshälfte stärken und nach einer Stunde Mittagspause ging es nochmal auf die Piste. Aufgrund der anhaltend kalten Witterung war es dem Liftbetreiber möglich, den Hang für den Sonntag bis zur Hälfte mit Kunstschnee zu präparieren, so dass ein eingeschränkter Liftbetrieb möglich war.

So konnte das Erlernte vom Vortag gleich an der längeren Piste angewandt und die erste Bekanntschaft mit dem Schlepplift geknüpft werden. Sollte die Witterung so stabil kalt bleibt, wird der Skikurs am kommenden Wochenende fortgesetzt.