Karl Schäfer ist als Torjäger in die Geschichte des TuS Ergenzingen eingegangen. Mit ihm stieg die 1. Mannschaft erstmals in die Landesliga auf und erlebte eine Erfolgsserie, die 23 Jahre anhielt.

Der Breitensportverein TuS Ergenzingen hat viele Abteilungen, in denen sich die mehr als 900 Mitglieder sportlich betätigen oder auch anderweitig einbringen. Die größte und erfolgreichste an der Beständigkeit gemessen ist allerdings die Sparte Fußball. Das klingt zwar kurios, zumal die Fußballer von der Landesliga dieses Jahr wieder in die Bezirksliga absteigen müssen und damit auch wenig Grund zur Freude haben.

Dafür war die Freude vor genau 50 Jahren umso größer. Die erste Mannschaft des Turn- und Sportvereins schaffte nämlich damals erstmalig den Aufstieg in die II. Amateurliga Gruppe IV (später Landesliga) und gehörte dieser dann –man höre und staune – 23 Jahre lang ununterbrochen an.

Der Garant für den Aufstieg

Garant für den damaligen Aufstieg war die unheimliche Torgefährlichkeit im Angriff. Der damals 20-jährige Neuzugang Karl Schäfer von den Sportfreunden Rohrdorf, einer der besten Spieler der Region, ging trotz Angeboten vom TV Gültstein, TSV Öschelbronn und dem ASV Horb zum TuS Ergenzingen, wo sein jüngerer Bruder Rudi bereits ein Jahr zuvor als Gastspieler in der A-Jugend spielte und den Aufstieg in die neu gegründete Verbandsstaffel Süd schaffte. Mit Rudi Schäfer, Jörg Breuling und Hermann Baur schafften gleich drei junge Spieler aus der A-Jugend einen Stammplatz in der ersten Mannschaft. Die Brüder Schäfer bekamen eine dreimonatige Sperre aufgebrummt und waren dann erst ab dem 1. Oktober 1973 für die erste Mannschaft spielberechtigt.

Trainer aus Stuttgart

Neuer Trainer beim TuS war der Stuttgarter Hermann Spahr, der großen Wert auf Disziplin und Ausdauer legte. Als es zu Beginn der Saison zwei Niederlagen gab, war die erste Euphorie zunächst verflogen. Doch als Karl und Rudi Schäfer mitspielen durften, gab es bis zur Winterpause keine weitere Niederlage und man hatte sich oben festgesetzt. Ganz wichtig war der Sieg gegen den stärksten Konkurrenten Lützenhardt. Nach einem 0:2-Rückstand erzielte Rudi Schäfer das Anschlusstor und Karl Schäfer mit zwei verwandelten Elfmetern in den letzten 10 Minuten die Treffer zum 3:2 Sieg. Das Zuschauerinteresse war damals mit stets 200 bis 300 Zuschauern bei den Heimspielen überaus groß.

Adolf Goll wurde nach der Trennung von Trainer Hermann Spahr wegen interner Differenzen kurzfristig Spielertrainer und konnte in seinem ersten Spiel einen Sieg beim ASV Horb mit 7:1 Toren feiern. Die Ergenzinger überwinterten an der Tabellenspitze und verpflichteten mit dem späteren Bundesligatrainer Rolf Schafstall vom SSV Reutlingen einen neuen Mann an der Seitenlinie.

Eine Rekordkulisse

In der Rückrunde gab es nur noch eine Niederlage beim FC Kickers Lützenhardt mit 1:3 Toren vor einer Rekordkulisse von 1500 Zuschauern. Danach gab es für den TuS nur noch Siege, die zum Teil sehr hoch ausfielen. In Loßburg und gegen Obertalheim wurde 9:0 gewonnen, im letzten Spiel der VfR Sulz gar mit 11:0 Toren besiegt, wobei Jörg Breuling der 100. Saisontreffer gelang. Drei Tage zuvor an Maria Himmelfahrt hat der TuS in Glatten bereits sein Meisterstück gemacht. Vor zahlreichen Fans gab es einen 5:0-Erfolg und damit war der Aufstieg perfekt.

Mit einem Torverhältnis von 109:22 Toren und 45:7 Punkte hatte man am Ende 3 Punkte Vorsprung vor Kickers Lützenhardt. 22 Siege, 1 Unentschieden und nur 3 Niederlagen standen zu Buche. Torjäger Nummer eins war Karl Schäfer mit 29 Treffern.

Drei Leistungsträger

Die Mannschaft verfügte mit Ferdi Frick, Adolf Goll und Torhüter Gunther Ott über drei Leistungsträger und profitierte letztendlich auch von der herausragenden Jugendarbeit des damaligen Jugendleiters Walter Baur, der teilweise selbst noch im Tor gestanden ist. Die sehr gute Kameradschaft trug ein Übriges zum Erfolg bei.

Bemerkenswert ist noch, dass Torjäger Karl Schäfer in der gleichen Saison mit der B-Jugend als Trainer Bezirksmeister mit 36:0 Punkten wurde.