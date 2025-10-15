TuS Ergenzingen: Von der Jugend in die Landesliga – Wie Dave Nzally beim TuS explodiert

Mit Dave Nzally hat der TuS Ergenzingen ein großes Talent in den eigenen Reihen. Der 19-jährige Angreifer überzeugt nämlich nicht nur mit Toren.

Für den TuS Ergenzingen war der Aufstieg in die Landesliga 3 mit einigen Fragezeichen versehen. Nicht nur, weil der TuS mit Florian Schwend einen neuen Trainer an die Seitenlinie bekam, sondern auch, weil der TuS vor einem Umbruch stand. Langjährige Spieler verließen das Team und unter anderem stießen Eigengewächse wie Dave Nzally, ein vielversprechender Offensivspieler, zur Mannschaft dazu. Doch gerade der Dornstetter Nzally hat mit seinen bislang sieben Saisontoren den Sprung aus der Jugend sehr gut bewältigt.

Vier Scorerpunkte gegen den SV Nehren „Mein persönliches Highlight war das Spiel gegen Nehren“, blickt der 19-Jährige auf den 8. Spieltag zurück. Gegen den SV Nehren – zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer – blühte Nzally so richtig auf und war mit jeweils zwei Toren und Vorlagen maßgeblich am 4:1-Sieg beteiligt.

Sich selbst beschreibt er so: „Von der Spielweise würde ich mich mit Hugo Ekitiké vom FC Liverpool vergleichen.“ Und der Blick vor Ort auf sein Spiel bestätigt Nzallys Selbsteinschätzung: Der Rechtsfuß ist kein flinker Flügelflitzer oder gieriger Strafraumstürmer, sondern eher ein Edeltechniker, der sowohl mit seinem Auge für den Mitspieler als auch mit körperlicher Dominanz überzeugt.

Trotzdem war auch für Nzally der Start in den Herrenbereich kein Selbstläufer: „Es war körperlich anstrengend, sich der Liga anzupassen, aber je nach Gegner ging das. Vom Tempo her kann ich da gut mithalten.“

Große Ziele, verbesserte Ballkontrolle

Aus persönlicher Sicht möchte Nzally möglichst weit oben in der Torschützenliste stehen, um „das Interesse größerer Vereine zu wecken“. Aktuell rangiert er mit sieben Toren auf Rang vier – drei Treffer hinter Spitzenreiter Denis Bozicevic (SG Empfingen), ebenfalls aus der Jugend des TuS Ergenzingen.

Doch Ergenzingens Eigengewächs Nzally weiß auch, was er am TuS hat – vor allem unter Neu-Coach Schwend: „Durch unser Spielsystem hat sich meine Ballkontrolle verbessert, und ich habe gelernt, den Ball besser zu behaupten und Bälle festzumachen“, fasst Ergenzingens Nummer 9 seine Entwicklung zusammen.

Schwere Auswärtsaufgabe

Nach dem torreichen Sensationsspiel des TuS gegen den VfB Bösingen zuletzt wartet als nächstes eine harte Auswärtsaufgabe auf Nzally und sein Team. Beim TSV Harthausen, die vor allem in Heimspielen überzeugen, gilt es die Trefferbilanz weiter auszubauen.