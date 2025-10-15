TuS Ergenzingen: Von der Jugend in die Landesliga – Wie Dave Nzally beim TuS explodiert

Mit Dave Nzally hat der TuS Ergenzingen ein großes Talent in den eigenen Reihen. Der 19-jährige Angreifer überzeugt nämlich nicht nur mit Toren.
Für den TuS Ergenzingen war der Aufstieg in die Landesliga 3 mit einigen Fragezeichen versehen. Nicht nur, weil der TuS mit Florian Schwend einen neuen Trainer an die Seitenlinie bekam, sondern auch, weil der TuS vor einem Umbruch stand. Langjährige Spieler verließen das Team und unter anderem stießen Eigengewächse wie Dave Nzally, ein vielversprechender Offensivspieler, zur Mannschaft dazu. Doch gerade der Dornstetter Nzally hat mit seinen bislang sieben Saisontoren den Sprung aus der Jugend sehr gut bewältigt.