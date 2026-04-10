TuS Ergenzingen: Neue Freilufthalle soll zum Bitzer Cup stehen

Wenn alles ohne Verzögerung verläuft, könnte die neue Freilufthalle des TuS Ergenzingen noch vor Beginn des Bitzer Cups am 4. Juli komplett fertiggestellt sein.
Zum Bitzer Cup, dem seit 1972 ausgetragenen ehemaligen Fußball-Pfingstturnier, kommt jetzt die Bitzer-Arena dazu. Dabei handelt es sich um eine Freilufthalle direkt neben dem Ergenzinger Festplatz. Mit dem Spielfeld von 30 mal 15 Metern geht ein kleiner Traum des TuS Ergenzingen in Erfüllung. „Auf dem Papier gibt es die Halle schon viele Jahre“, sagt Vorstandsmitglied Frank Schäfer. Neben einem neuen Vereinsheim habe dieses Vorhaben lange im Fokus des Vereins gestanden. Zum letzten Mal habe man 2024 die Pläne überdacht. „Da ist dann, auch aufgrund der extrem gestiegenen Baukosten insgesamt, beim Vereinsheim der Fitness- und der Gymnastikraum rausgefallen. Als Alternative habe man sich dann mit der Freilufthalle auseinandergesetzt. Glücklich konnten sich die Bauherren schätzen, dass die Finanzierung des Projekts offene Ohren fand. „Als wir der Firma Bitzer das Projekt vortrugen, waren die gleich als Partner dabei“, sagt der Vorstand Gesamtverein, Rainer Sabitzer. Die Partnerschaft mit Bitzer sei seit über einem Jahrzehnt von unschätzbarem Wert für beide Seiten, denn auch der Verein unterstützt das Unternehmen zum Beispiel mit „Manpower, wenn man Hilfe bei Veranstaltungen braucht.“