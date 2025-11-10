TuS Ergenzingen: Harte Sperren für zwei Landesliga-Spieler – Einspruch eingelegt

Dass zwei Ergenzinger erstmal zum Zuschauen verdammt sind, war klar. Doch mit sieben und neun Spielen Sperre hatte beim Landesligisten wohl niemand gerechnet.
In der Landesliga-Partie zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem TuS Ergenzingen war es vor drei Wochen in der Schlussphase etwas hitzig geworden. Es folgte ein Gerangel. Drei Spieler wurden danach des Platzes verwiesen. Ein Harthausen-Akteur hatte Gelb-Rot gesehen. Mit Nico Gulde und Oliver Ignacz waren zwei TuS-Spieler mit dem Rot vom Platz geflogen.