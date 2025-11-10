TuS Ergenzingen: Harte Sperren für zwei Landesliga-Spieler – Einspruch eingelegt

Dass zwei Ergenzinger erstmal zum Zuschauen verdammt sind, war klar. Doch mit sieben und neun Spielen Sperre hatte beim Landesligisten wohl niemand gerechnet.

In der Landesliga-Partie zwischen dem TSV Harthausen/Scher und dem TuS Ergenzingen war es vor drei Wochen in der Schlussphase etwas hitzig geworden. Es folgte ein Gerangel. Drei Spieler wurden danach des Platzes verwiesen. Ein Harthausen-Akteur hatte Gelb-Rot gesehen. Mit Nico Gulde und Oliver Ignacz waren zwei TuS-Spieler mit dem Rot vom Platz geflogen.

Nun hat das Sportgericht die Urteile gefällt. Herausgekommen sind zwei harte Strafen für die beiden Stammkräfte des TuS. Nico Gulde muss sieben Spiele zuschauen, Oliver Ignacz sogar neun. Beide werden damit ihrer Mannschaft erst wieder im kommenden Jahr zur Verfügung stehen.

Das Urteil sei dabei etwas dürftig, schildert TuS-Trainer Florian Schwend, und stehe „auf wackeligen Beinen“. Darin würden Dinge stehen, die nicht ganz korrekt seien. Näher will der Coach aber nicht darauf eingehen, da Ergenzingen Einspruch dagegen eingelegt hat und es sich damit um ein offenes Verfahren handelt.

Keine „Wiederholungstäter“

Auf den ersten Blick sei die Strafe doch sehr rigoros. Für eine Sperre von sieben und neun Spiele hätte laut Schwend doch mehr passiert sein müssen, um das zu rechtfertigen. „Ich bin da aber auch nicht so erfahren und hatte nie einen Spieler, der über so eine lange Zeit gesperrt war.“

Hinzu kommt, dass weder Gulde noch Ignacz „Wiederholungstäter“ seien. „Für beide ist es das erste Urteil“, sagt der Trainer.

Schwend rechnet im Laufe der Woche mit Neuigkeiten vonseiten des Verbands zum eingereichten Einspruch.