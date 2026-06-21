TuS Efringen-Kirchen: Boom bei den Leichtathleten und Nachwuchskickern

Die Verantwortlichen des TuS Efringen-Kirchen um den Vorsitzenden Ralf Schörlin präsentierten bei der Hauptversammlung den Mitgliedern eine positive Bilanz des vergangenen Jahres.

Das Jahr war von sportlichen Erfolgen im Nachwuchsbereich, soliden Finanzen und dem großen Engagement ehrenamtlicher Helfer geprägt. Ralf Schörlin, der auch für die Finanzen zuständig ist, konnte den Mitgliedern eine geordnete und solide Haushaltsführung präsentieren. Trotz regelmäßiger und großer Verpflichtungen, darunter erhebliche Aufwendungen für den Spielbetrieb und Sportmaterial sowie für den Unterhalt der Sportanlagen, verbuchte der TuS Efringen-Kirchen ein erfolgreiches Jahr mit einem erfreulichen Überschuss.

Jugend Über einen guten Kassenstand der Abteilung Jugend referierte Katharina Linke.

Besonders stolz ist der TuS Efringen-Kirchen auf seine Nachwuchsabteilung, die weiterhin vor einer blühenden Zukunft stehe. Aktuell seien mehr als 500 Kinder im Verein aktiv: 230 im Jungen- und Mädchenfußball, 160 beim Turnen und Tanzen sowie über 123 in der Leichtathletik. Betreut werden sie von einem engagierten Team aus fast 70 Trainern und Betreuern. Jugendleiter Thomas Steinmetz hob in seinem Bericht die sportlichen Highlights hervor.

Auch abseits des Platzes war die Jugendabteilung aktiv. Die Großveranstaltungen „CS-Baupartner Regio-Turnier“ und das „Indoor Soccer Turnier“ waren sowohl sportlich als auch finanziell ein voller Erfolg. Zudem wurde in Kooperation mit dem SC Freiburg das bewährte Füchsle-Camp durchgeführt und der Sportplatz beim Arbeitseinsatz „Hölzele Fit für den Frühling“ auf Vordermann gebracht. Im Mädchenbereich setzt der Verein künftig auf eine erfolgreiche Spielgemeinschaft mit dem TuS Binzen.

Aufgrund des anhaltenden Booms stoße man jedoch an seine Kapazitätsgrenzen, so Steinmetz, ein weiterer Trainingsplatz werde dringend benötigt.

Herrenfußball

Im Herrenbereich gab es in der abgelaufenen Saison Grund zum Feiern, wie aus dem Bericht von Stefan Hilpüsch hervorging. Die Zweite Mannschaft sicherte sich hochverdient die Meisterschaft, die Erste Mannschaft blickt in der Kreisliga A auf eine solide Saison zurück. Die Dritte Mannschaft sicherte in der Kreisliga C den 3. Tabellenplatz.

Große Anerkennung fand auch der Frauenfußball: Die Damenmannschaften der SG Rebland (Spielgemeinschaft mit dem TuS Binzen) zeigten in der Bezirksliga Hochrhein (1. Mannschaft) und Bezirksliga West (2. Mannschaft) großartige Leistungen und landeten jeweils auf dem 4. Tabellenplatz.

Leichtathletik

Anh Tuan Dang wusste von einem regelrechten Boom in der Leichtathletikabteilung zu berichten, man zähle derzeit 123 Aktive, weitere 54 Kinder stünden auf der Warteliste, weshalb dringend neue Trainer gesucht werden. Sportlich feierte die Abteilung absolute Highlights, Andreas Fuz wurde Deutscher Meister im Diskuswurf der Senioren, Fina Thimm wurde Badische Meisterin im Hallen-Kugelstoßen, sowie Baden-Württembergische Meisterin im Speerwurf und qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften.

Neben dem Leistungssport setzt die Abteilung starke soziale Akzente, so Dang, neu eingeführt wurde ein 14-tägiges Inklusions-Training in Kooperation mit dem Haus Engel in Hertingen, sowie die erfolgreiche Abnahme des Deutschen Sportabzeichens.

Turnen

Miriam Linke berichtete von vollen Hallen bei einem großen Turnfest. Ebenfalls einen riesigen Zulauf verzeichnet die Abteilung Turnen & Tanzen, die vor allem im Kinderturnen (45 Kinder auf der Warteliste) und bei den Tanzgruppen an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Ein absoluter Meilenstein war die Organisation des Gau-Kinderturnfestes im Juli 2025 mit rund 600 teilnehmenden Kindern. Die Tanzgruppen bereicherten zudem das Gemeindeleben durch Auftritte beim Winzerfest und Weihnachtsmarkt.

Ehrungen

Ein Höhepunkt der Generalversammlung war die Würdigung langjähriger und besonders verdienter Mitglieder, die den Verein durch ihren Einsatz tragen: Die silberne Ehrennadel für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten Robert Haun, Tobias Kimmelmann, Danny Krumm und Florian Maurer. Für 15 Jahre erhielten Jan Baßler, Simon Diodene, Marvin Jochum, Matthias Sigwart die goldenen Ehrennadel. Zu Ehrenmitgliedern wurden Christian Kuttler, Reinhard Lützel und Thomas Schwarz ernannt.

Wahlen

Wiedergewählt wurden Simon Diodene (Vorstandkommunikation), Anh Tuan Dang (Abteilungsleiter für Aktiv und Jugend Leichtathletik), Patrick Selb (Beirat Vorstand Jugend und Öffentlichkeitsarbeit). Neu im Amt ist jetzt Nicole Winkler (Abteilungsleiterin Damen-und Mädchenfußball)

Grußworte

Grußworte sprachen Bürgermeisterin Carolin Holzmüller und Joachim Wechlin vom Förderverein.