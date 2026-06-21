TuS Efringen-Kirchen: Boom bei den Leichtathleten und Nachwuchskickern

Die Verantwortlichen des TuS Efringen-Kirchen um den Vorsitzenden Ralf Schörlin präsentierten bei der Hauptversammlung den Mitgliedern eine positive Bilanz des vergangenen Jahres.
Das Jahr war von sportlichen Erfolgen im Nachwuchsbereich, soliden Finanzen und dem großen Engagement ehrenamtlicher Helfer geprägt. Ralf Schörlin, der auch für die Finanzen zuständig ist, konnte den Mitgliedern eine geordnete und solide Haushaltsführung präsentieren. Trotz regelmäßiger und großer Verpflichtungen, darunter erhebliche Aufwendungen für den Spielbetrieb und Sportmaterial sowie für den Unterhalt der Sportanlagen, verbuchte der TuS Efringen-Kirchen ein erfolgreiches Jahr mit einem erfreulichen Überschuss.