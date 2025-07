1 Mit neuem Trainerteam will sich die Damenmannschaft des TuS Blumberg weiterentwickeln. Hinten von links: Trainerteam Lukas Theel und Torhütertrainer Eike Cebandt; hinten von rechts: Co-Trainer Mark Spelz und Chefcoach Ralf Scherzinger. Foto: Hans Herrmann Die TuS-Damenmannschaft ist seit drei Jahren aktiv. Künftig wechselt das Team auf das Kleinfeld. Die neuen Trainer sehen gutes Entwicklungspotenzial.







In ihrem dritten Jahr will sich die Damen-Fußballmannschaft des TuS Blumberg weiter entwickeln und in der Kleinfeldstaffel eine gute Rolle spielen. Mit neuem Trainerteam soll dieser Prozess weiter gefördert werden.