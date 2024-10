Nicht gegeizt haben die Zuschauer mit Applaus bei der Sportgala des TV, die Holger Zeppenfeld und Thomas Lorenz moderierten: zwei Jugendliche mit Spielzeugkiste. Jedes Spielgerät stand dabei für einen Programmpunkt – im besten Jugendslang präsentiert.

Zu Beginn erzählte die Geräteturngruppe die Geschichte von Mogli. Auf der Bühne war es dabei sehr voll: Knapp 50 Kinder und Jugendlichen hatten eine Choreographie eingeübt, der ein Tanz der Jugendlichen der Tanzgruppe nahtlos folgte. Weiter ging es mit Popeye: Die Crossfitness-Gruppe nahm mit auf große Seefahrt und zeigte in einer anspruchsvollen und konditionell fordernden Einlage, was übers Jahr in den Übungsstunden gefordert ist. An Land warteten ebenfalls viele bekannte Akteure: Shaun das Schaf hielt mit seinen Kumpanen den Schäferhund Bitzer und den Bauern gehörig auf Trab. Die Taekwondo-Abteilung zeigte in ihrer akrobatischen Aufführung ihr hohes Leistungsniveau. Etwas lauter wurde es beim nächsten Beitrag: Als Werner verkleidet und mit Moped rockten Thilo und die Jedermänner die Bühne. Bunter ging es im Anschluss zu: Die Gummibärenbande entführte die Zuschauer in die Bärenwelt. Bei Lady Gagas Hit „Poker Face“ zeigten die jugendlichen Geräteturner ihr Können und flogen durch die Luft.

Den Schlusspunkt setzten die Mitglieder des Gesamtvorstands, wie es Tradition hat. Mit Heidi besuchten sie zuerst die Berge, ehe der Pink Panther auf die Bühne kam. Nun war die Kiste von Holger Zeppenfeld und Thomas Lorenz leer, sie leiteten über zum großen Finale, zu dem sich alle Akteure auf der Bühne versammelten und ein kleines Präsent erhielten.

Die DiKi-Bar ist neu

Der Abend klang in der erstmals aufgebauten „DiKi-Bar“ aus. Etwas Besonderes hatte sich der Verein im Vorfeld überlegt: Der Erlös des Abends geht an den Skiverein Winterlingen, dessen Skihäusle beim Skilift durch das Starkregen-Ereignis im Frühjahr sehr stark beschädigt worden war.

Diese frohe Botschaft überbrachte zu Beginn der Veranstaltung der Vorstandssprecher des Turnvereins, Hardy Fredrich, an Gerd Reining, den Vorsitzenden des Skivereins. Dieser informierte über den aktuellen Stand der Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten.