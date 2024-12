Unter dem Motto „Zeichentrickfilm“ stand die Jahresabschlussfeier, zu der die Abteilung Turnen des Turnvereins Winterlingen (TV) eingeladen hat.

Kinder und Jugendliche präsentierten dabei eine sportliche Show, die durch beeindruckende Turnelemente sowie kreative Kostüme und mitreißende Choreographien begeisterte.

Lesen Sie auch

Die jungen Winterlinger turnen vom Dschungel bis in die Savanne

Einen schwungvollen Auftakt begingen 62 Geräteturner, die das „Dschungelbuch“ präsentierten. Kleine und große Wölfe, Elefanten und Affen zeigten akrobatische Kunststücke, die das Publikum in die Welt von Mogli und seinen tierischen Freunden Bagheera und Baloo entführten.

Es folgte eine süße Darbietung des Eltern-Kind-Turnens zu „Biene Maja“, bei der die jüngsten Turner als summende Bienchen mit eleganten Bewegungen und strahlenden Gesichtern glänzten.

Einzeln wie auch gemeinsam zeigen die Turnerinnen eindrucksvolle Figuren und Kunststücke. Foto: Holstein

Ein emotionaler Höhepunkt war die Inszenierung zu „König der Löwen“ durch die Kinder des Zwergenturnen. Zu den bekannten Melodien des Disney-Klassikers präsentierten die Kinder an Boden und Kasten beeindruckende Sprünge und Bewegungen, die das Publikum in die Savanne Afrikas mitnahmen.

Auch die Bergwelt wurde lebendig, als zu „Heidi“ ein fröhliches bergauf und bergab und Turnelemente die Alm-Idylle auf die Bühne zauberten. Die Kinder des Grundschulturnens Eins und Zwei zeigten zu „Arielle – Unten im Meer“ eine fantasievolle Aufführung, die das Publikum in die Tiefen des Ozeans entführte.

Die quirligen Grinch-Elfen bringen das Publikum zum Lachen

Weiter ging es mit dem Grundschulturnen Drei und Vier mit einem temporeichen Abenteuer zu „Bibi und Tina“, bei dem die Pferdefreunde mit Turnelementen und Steckenpferd zu einem Pferderennen antreten und eine Schatzsuche veranstalten.

Unsere Empfehlung für Sie Turnverein Winterlingen Der Aufwärtstrend geht weiter Sportlich und wirtschaftlich haben die Mitglieder des Turnvereins Winterlingen eine positive Bilanz gezogen.

Auch die Weihnachtsstimmung kam nicht zu kurz: In einer humorvollen Aufführung zu „Der Grinch“ turnten die Mädchen vom Jugendturnen Eins als quirlige Weihnachtselfen und brachten das Publikum zum Lachen. Die jungen Damen vom Jugendturnen Zwei waren derweil „Crazy in Love“, was sich auch in ihrer Choreographie widerspiegelte.

Zum krönenden Abschluss tauchten die Zuschauer in die bunte Welt der „Glücksbärchis“ ein, deren farbenfrohe Kostüme und fröhliche Bewegungen ein Lächeln auf jedes Gesicht zauberten, dargestellt von den großen Geräteturnerinnen.