Turnverein St. Georgen: „Marina läuft“ in ihrer Heimat Kroatien

„Marina läuft“ in ihrer Heimat Kroatien

1 Marina Schreiners Ziel ist es, nach etwa zehn Wochen Prevlaka ganz im Süden des Landes zu erreichen. Bis dato absolvierte sie etwa 750 Kilometer. Foto: Marina Schreiner

Seit einiger Zeit baut die Handballabteilung des St.Georgener Turnvereins auf dem Roßberg ein Doppel-Beachhandballfeld. Das Vereinsmitglied Marina Schreiner unterstützt die Aktion seit über einem Monat mit einem Spendenlauf durch Kroatien.









Die Idee, die Abteilung bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, kam Schreiner durch deren große Verbundenheit mit ihrer Familie. Sie selbst war in der Jugend aktiv, leitete kurze Zeit das Kinderturnen und steht dem Turnverein bis heute nahe, nimmt immer noch an Kursen und Gruppen teil. Beide Kinder und ihr Mann sind ebenfalls im Handball in verschiedenen Funktionen aktiv.