Turnverein Schonach: Turnverein lädt an zwei Abenden zu großem Tohuwabohu ein

Neueröffnung in St. Georgen Gaststätte Rupertsberg öffnet wieder

Die ehemalige Gaststätte „Zum Rupertsberg“ in St. Georgen hat nach rund fünf Jahren eine neue Pächterin gefunden. Zofia Janiszewska möchte in ihrem Café-Imbiss einiges anbieten und ist in den letzten Zügen der Vorbereitungen.