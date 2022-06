5 Viel Fantasie beweisen die Tänzerinnen der Gruppe "Delicious" als Krieger des Lichts. Foto: Kommert

Schonach - Es sei im Turnrat wichtig geworden, in der Art des fastnächtlichen Bunten Abends in diesem Jahr noch etwas zu zeigen, betonte der Vorsitzende Philipp Kuner bei seiner kurz gehaltenen Begrüßung im Haus des Gastes. Viele Gruppen hätten schon eifrig trainiert und konnten ihre einstudierten Darbietungen noch nicht vor Publikum präsentieren. Recht kurzfristig sei der Termin – das einzige Wochenende, an dem beide Veranstaltungsorte, also Haus des Gastes wie auch der Kurpark noch frei waren.

Michael Ganter führt durch den Abend

Moderator Michael Ganter führte eloquent durch ein sehr ehrgeiziges Programm, bei dem er durchaus illustre Gäste begrüßen konnte – Deutsche Meisterinnen und Meister sowie eine Vize-Europameisterin. Doch eingestimmt wurden die Besucher durch die Leistungsriege der Mädchen und die Tanzgruppe "Seduction" – eingeübt durch Antje Velten und Franziska Schyle.

Mit Liv Grete Schupp von den "Burning Ropes" aus Ottersweier und ihrer "Hands Clap Show" trat die mehrfache Deutsche und Vize-Europameisterin auf die Showbühne. Was sie mit ihren "Ropes", also den Springseilen, anstellte, war fantastisch und in der Geschwindigkeit kaum zu erkennen – manchmal sah man nur an den Händen, welch ungeheures Bewegungstempo sie an den Tag legte und dabei die aberwitzigsten Figuren zeigte. Ihr Kollege Lukas Rohfleisch, ebenfalls mehrfacher Deutscher Meister, zeigte in einem zweiten Auftritt die "Jump Rope Show", die das Publikum ebenfalls von den Stühlen riss.

Was nachts im Museum los ist

Tanja Herdner hatte mit ihrer Zumba-Gruppe nicht etwa den südamerikanischen Fitnesstanz dabei – die jungen Frauen zeigten vielmehr, was "nachts im Museum" los ist – sie ließen die Kunst tanzen, indem die Frauen "aus dem Rahmen" schlüpften.

Dass Antje Velten neben ihrem tänzerischen und choreographischen Talent auch einen ausgeprägten Hang zu Slapsticks hat, hat sie schon des Öfteren bewiesen – und zeigte dies auch bei der Turngala. Gemeinsam mit Tanja Lehmann demonstrierte sie als "Fischermann and Friend", was man mit Angel und Kescher alles anstellen kann.

Mit Fahrrädern lässt sich einiges anstellen

Die RSV Kids Gutach mit Leonie Moser, Lea Oeler, Mercedes Reinert und Emely Gewald bewiesen, dass man mit Fahrrädern einfachster Bauart allerlei anstellen kann. Die Räder für das Kunstradfahren haben weder Bremse noch Gangschaltung, nicht einmal einen Rücktritt. Und gerade deshalb sind sie für Turnsport auf dem Rad bestens geeignet. Die vier Mädels aus der Nachbarschaft präsentierten das eindeutig.

Ein Ballett der moderneren Art zeigten dann fünf Mädels aus dem TV, eingeübt von Simone Puchinger. Sehr viel Fantasie bewiesen die Tänzerinnen der Gruppe "Delicious" als Krieger des Lichts – "light it up" hieß es unter Anleitung von Ramona Gutemann. Und Antje Velten gemeinsam mit Tochter Jule und ihrer Schwester Kerstin Hör bewies wieder einmal ihre Gabe beim "Asia Projekt". Bevor es dann zum Abschluss mit allen Akteuren kam, zeigten die Leistungsriegen der Männer und Frauen unter Oberturnwart mit dem "Ice Man" ihre ganze Bandbreite an turnerischem Können.

