5 Fröhliche Eisverkäufer sind die Vorschüler. Foto: Kommert

Vor allem Kinder und Jugendliche gestalteten die Nikolausfeier des Turnvereins. Die Zuschauer waren von dem mehrstündigen Programm begeistert.















Schonach - Endlich wieder eine "echte" TV-Nikolausfeier, stellte der Vorsitzende Philipp Kuner angesichts eines bis auf den wirklich allerletzten Platz gefüllten Saals im Haus des Gastes erfreut fest.

Eröffnet wurde der Reigen der Vorführungen mit einem Gedicht der Mädchen aus den Klassen eins bis drei, die das Publikum weihnachtlich einstimmten.

Weihnachtlich geschmückt mit einem prächtigen Tannenbaum war der Saal. Zu jedem Auftritt gab es eine passende Kulisse und ein passendes Bühnenbild. Die Eltern-Kind-Gruppe trat wegen der riesigen Anzahl an Mädchen und Jungen gleich zweimal auf. "Schneeflocken" hüpften zu einer bekannten Melodie, balancierten über Bänke, sprangen über Kästen oder krochen über Matten.

Strahlende Eisverkäufer wirbeln über Bühne

Mit "Like Ice in the Sunshine" präsentierten sich die Vorschul-Jungs – strahlende Eisverkäufer wirbelten über die Bühne.

Gefolgt wurde diese Darbietung vom Tanz der Eiskönigin ("Frozen") der Ballett-Minis, die mit einheitlichen Kostümen wie die Großen mit ihrer Performance Spaß und Freude am Tanzen zeigten. Im zweiten Teil führten die fortgeschrittenen Ballettschülerinnen den bezaubernden "Tanz der Engel" auf.

Begeisterung für Bewegung und Rhythmus bewies die Mini-Leistungsriege, die den "Wilden Westen" mit "Cotton Eye Joe" zeigte.

Eine kleine Zäsur gab es, als der Vorsitzende gemeinsam mit Barbara Wisser den größten Teil der 68 Jugend-Leistungsabzeichen vergab – er betonte dabei, dass Mitglieder zwischen sechs und 83 Jahren das Abzeichen erfolgreich ablegten. Anders als früher könne man inzwischen – bei entsprechender Leistung – sofort das Abzeichen in Gold erlangen.

Zauberhaft-verspielte Vorstellung von "Chinatown"

Nach kurzer Umbauphase begeisterten die Klassen 1 bis 3 mit einer zauberhaft-verspielten Vorstellung von "Chinatown". Die Reise der Vorschulmädchen dagegen entführte ins ferne Mexiko. Mit schwungvollem "Uptown Funk" bewiesen die Klassen 4 und 5, dass sie Rhythmus im Blut haben.

Die Leistungsriegen zeigten hohes sportliches Niveau, gepaart mit Witz und Humor. "Moby Dick" war das Motto der Jungs, die mit Trampolin und Barren zugange waren und dabei Salti und viele andere Turnübungen mit enormem Tempo vorführten. Die Mädchen standen dem in nichts nach – mit Temperament und Können führten sie "Back to the 80s", also zurück in die 80er Jahre, auf. "The greatest Show" lieferten die Klassen 8 und 9 zum Ende des Programms ab.

Danach wurde die Bühne rammelvoll – es kam der Nikolaus mit dem Knecht Ruprecht im Gefolge, was alle Kinder im Saal in Aufruhr versetzte. Bevor dann endgültig Schluss war, ehrte der Vorsitzende noch Mitglieder, die sich besonders hervorgetan hatten. Bis letztlich alles vorbei war, hatten die Familien fast vier Stunden Programm erlebt.