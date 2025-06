Kiesel ist als 17-jähriger in den Rottenburger Turnverein von 1861 eingetreten und seither aktives Mitglied. Auch heute noch geht er mindestens einmal die Woche zum Seniorenturnen und ist dankbar, dass ihm dies noch im hohen Alter möglich ist.

Für seine außergewöhnlich lange Vereinszugehörigkeit von 70 Jahren wurde er vor kurzem mit einer besonderen Ehrenurkunde und dem Goldenen Ehrenzeichen des Vereins geehrt. „Aber ich bin nicht das Mitglied, dass am längsten im Verein ist. Eine Frau ist mit 71 Jahren derzeit die Rekordhalterin, soviel ich weiß“ relativiert er bescheiden dieses scheinbare Alleinstellungsmerkmal.

Bescheidenheit ist sowieso sein Ding. Was er denn zu diesem herausragenden Jubiläum vom Verein, in dem er früher nicht nur als Handballer und später als Faustballer, sondern auch als Kassenwart (heute heißt das Finanzvorstand) aktiv war, geschenkt bekam, antwortet er ganz selbstverständlich mit: „Ein paar Badelatschen“. Das sei genug, das sei in Ordnung so, seine Einstellung.

Ein großes Brimborium um sich mag er nicht

Er mag es nicht, wenn man um seine Person ein großes Brimborium macht. So war es früher, so ist es noch heute.

Bescheiden, freundlich, doch mit hoher Sachkompetenz und Engagement erledigte er seine Aufgaben als Verwaltungsbeamter im Bischöflichen Ordinariat seiner Heimatstatt Rottenburg. Zuerst als Rechnungsprüfer, ab 1989 dann, als die EDV eingeführt wurde, bis zu seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben im Jahr 1982 als Referent in der elektronischen Datenverarbeitung.

Diese beruflichen Erfahrungen konnte er auch in der Vereinsführung gut gebrauchen. Er führte damals die Lochkarte zur Mitgliederverwaltung ein. Vorher wurde in einem großen Journal jede Buchung für die sechs unterschiedlichen Vereinssparten fein säuberlich von Hand festgehalten. „Zehn Stunden Arbeit pro Woche waren dies sicherlich“ rechnet er im persönlichen Gespräch im Rückblick hoch. „Das wäre heute so gar nicht mehr machbar. Vor allem nicht im Ehrenamt und so nebenbei“.

Doch nicht nur Handball – meist Feldhandball auf dem Sportplatz in der Jahnstraße – und im Winter Hallenhandball und ab dem 35. Lebensjahr Faustball interessierten ihn, sondern auch Tennis, dass er heute noch mit seinen Kumpels in der Ergenzinger Halle spielt. Große Erfolge gab es zwar in keiner Sportart zu feiern, doch die Aktivitäten im Verein, die Kameradschaft und das Miteinander waren sowieso wichtiger.

„Bei ihm kam zuerst die Arbeit, dann der Verein und an dritter Stelle die Familie“ sagte seine Frau Eleonore, die aber all die Jahre hinter ihrem Mann stand. „Meine Frau war auch im TVR und wir haben uns bei der Turnerfasnet näher kennengelernt“ erzählt Reinhold Kiesel. 1969 haben sie geheiratet, sie haben drei Kinder und fünf Enkelkinder, die natürlich der ganze Stolz von Oma und Opa sind.

Bis heute nimmt er aktiv am Vereinsleben teil

Bis heute trainiert er regelmäßig im Sportpark 18-61 und nimmt sehr aktiv am Vereinsleben teil. „Langweile kennt ich nicht“ sagte er gleich zu Beginn des Gespräches, verriet jedoch, dass er sich heute für alles einfach etwas mehr Zeit lässt.