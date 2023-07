Das Spielfest des Vereins – einst unter anderem Namen eine Traditionsveranstaltung – war am Sonntag schwach besucht. In Zukunft werde es daher kein Spielfest mehr geben, sagte der Vorsitzende Dietrich Kleiner.

Die Veranstaltung ist eigentlich einer der Höhepunkte für den Verein. Am Sonntag jedoch sorgte das Spielfest im Turnerheim des TV Dinglingen eher für Frust. Denn es fanden sich nur sehr wenige Mitglieder und Besucher ein, um den angebotenen Rollbraten mit Brägele und den selbst gebackenen Kuchen verköstigen zu können. Letztlich waren es die anwesenden Vorstandsmitglieder und eine Handvoll Helfer, die am Sonntagmittag enttäuscht und früh mit den Abbau des Zeltes begannen.

Das Traditionsfest des Turnvereins Dinglingen wurde in der vergangenen Mitgliederversammlung des Vereins in Spielfest umbenannt, da die Nachfrage für ein Turnfest bei den Mitgliedern stark nachließ. So sollte dann in diesem Jahr zum ersten Mal das Spielfest für Kinder stattfinden.

Der befreundete Musikverein, die Harmonie Dinglingen, fand sich am Sonntagvormittag ein, um das Fest musikalisch zu untermalen. Die rund 30 Musiker trotzten der Hitze und spielten auf. Ebenfalls 30 Besucher fanden sich dann zum Mittagessen ein. Bereits gegen 15 Uhr fingen die Vorstandsmitglieder enttäusch an, das Zeltdach und die aufgebauten Biergarnituren abzubauen. Der Grill war da bereits nicht mehr in Betrieb, den Spieleparcours für die Kinder hatte man schon nicht mehr aufgebaut.

Mehr Helfer als Besucher

Zwei Kinder erfreuten sich am Rasensprenger, den man eigens für sie aufbaute und der ihnen bei dem Temperaturen eine willkommene Abkühlung bot. Die Kleinsten kamen also auf jeden Fall auf ihre Kosten, was man beim TV Dinglingen nicht sagen kann. Für die Vereinskasse konnte man an diesem Sonntag nur wenig beitragen. „40 Helfer waren daran beteiligt, das Fest zu organisieren und auf die Beine zu stellen“, betonte der Vorsitzende Dietrich Kleiner enttäuscht. „Das waren mehr, als sich Mitglieder und Besucher später zum Fest einfanden.“

Spielfest hat keine Zukunft mehr

Auch Roland Hirsch zeigte sich sehr enttäuscht darüber, dass der Zuspruch nicht mehr der ist, der er noch vor ein paar Jahren war. „Die Mitglieder werden weniger, der Verein hat nicht mehr die Zugkraft für die Generationen wie einst.“ Hierbei schloss er keine Altersgruppe aus. „Für uns war das das letzte Spielfest, das wir ausgerichtet haben“, betonte der Vorsitzende Kleiner mit Blick auf die Zukunft.

Info – Historie des Fests

Seit mehr als 30 Jahren gab es das „Turnfest“ beim TV Dinglingen in der Walter-Kolb-Halle im Kanadaring. 2016 war das letzte Fest in der alten Halle. Bereits ein Jahr später fand das Turnfest in den neuen Räumlichkeiten in der Otto-Hahn-Straße statt. Nur zwei Feste konnte man abhalten, bevor es zu einer pandemiebedingten Absage aller Festivitäten kam.