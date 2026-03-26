Turnverein in Lörrach: Marianne Büche zur Ehrenvorsitzenden ernannt

Der TV Haagen verlieh ihr für mehr als 70 Jahre als Übungsleiterin das in dem Verein erstmals vergebene Amt.
„Wir haben 24 Sportangebote die ganze Woche hindurch“, bilanzierte der Vorsitzende Egon Mayer bei der Mitgliederversammlung. Schon die Jüngsten entdecken im Eltern-Kind- und im Vorschulturnen die Freude an Bewegung. Jugendliche und Erwachsene spielen im Verein Volleyball, beim Modern Dance sind Mädchen ab zehn Jahren und Frauen willkommen. Für das Kinderturnen und das Kindertanzen suche man dringend Übungsleiter, informierte Oberturnwartin Elke Gramlich.