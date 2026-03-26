Turnverein in Lörrach: Marianne Büche zur Ehrenvorsitzenden ernannt

Der TV Haagen verlieh ihr für mehr als 70 Jahre als Übungsleiterin das in dem Verein erstmals vergebene Amt.

„Wir haben 24 Sportangebote die ganze Woche hindurch“, bilanzierte der Vorsitzende Egon Mayer bei der Mitgliederversammlung. Schon die Jüngsten entdecken im Eltern-Kind- und im Vorschulturnen die Freude an Bewegung. Jugendliche und Erwachsene spielen im Verein Volleyball, beim Modern Dance sind Mädchen ab zehn Jahren und Frauen willkommen. Für das Kinderturnen und das Kindertanzen suche man dringend Übungsleiter, informierte Oberturnwartin Elke Gramlich.

Engagement: Auch außerhalb des Sports engagiert sich der Verein im Stadtteil: Regelmäßig sammelt der TV Haagen Altpapier. Jeden Herbst führt der Verein, unterstützt von Ortsvorsteher Horst Simon und der Feuerwehr, eine Dorfputzete durch. Elke Gramlich organisierte erstmals zwei Kleiderbörsen. Egon Mayer dankte ihrem Team sowie den Kuchenbäckerinnen.

Finanzen: Die Börsen seien im Jahr 2025 eine wichtige Einnahmequelle gewesen, legte Ulrike Schneider in ihrem Kassenbericht dar.

Egon Mayer mahnte, dass der TV Haagen auch während der Fasnacht Möglichkeiten zum Trainieren braucht, wenn die Alte Halle vier Wochen lang durch die Zunftabende belegt ist. Einerseits fand er es schön, dass die Fasnacht nach Haagen kommt. Andererseits schlug er dann doch vor: Stadt, Burghof und Narrenzunft sollten sich verständigen und die Durchführung der Zunftabende im Burghof ermöglichen. Besonders dringend werde das Problem während der Sanierung der Schlossberghalle in Haagen, sagte er: Dann habe der TV Haagen keine Ausweichmöglichkeiten mehr.

Tatsächlich sollen in der Schlossberghalle ab Sommer 2027 bis Ende 2028 Sanierungsarbeiten vorgenommen werden.

Ehrenvorsitzende: Egon Mayer ernannte Marianne Büche zur ersten Ehrenvorsitzenden der Vereinsgeschichte. Im Jahr 1954 begann sie als 17-Jährige als Übungsleiterin – oder besser: als Riegenführerin, wie es damals hieß. Im Jahr 2025 hat Marianne Büche nun ihre letzten drei Gruppen abgegeben: die Männer-Seniorengymnastik Ü65, die Damengymnastik Ü70 sowie die Stuhlgymnastik Ü65. Für alle Gruppen habe man Nachfolger gefunden, freute sich der Vorsitzende.

Als Mayer und der zweite Vorsitzende André Seemelink an Büche die Ehrenurkunde und Geschenke überreichten, applaudierten die anwesenden Vereinsmitglieder stehend. Dieter Retsch und Oberturnwartin Elke Gramlich wurden wegen ihre langjährigen Engagements im Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Weitere Ehrungen: Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Monika Heitz (60 Jahre), Ellen Balint, Bernhard Thomas (50 Jahre), Heidi Wahler, Trude Silvia Leschinski, Clauda Mayer, Hans-Uwe Läufer, Karl-Heinz Dröge (40 Jahre), Agathe Müller, Dominik Brand, Armin Plage (30 Jahre). Sabine Grässlin, Yvonne Hartdorf, Sandra Galuppi, Marlies Ohm, Lara Karcher, Elke Wolf, Sven Gramlich, Nicolas Filipe und Marius Plaga (20 Jahre).

Mitglieder: 584

Termin: Kleiderbörse 10. Oktober 2026

www.tv-haagen.de