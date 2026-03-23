Turnverein Hausen: Ehrenamtliche Helfer werden gesucht

Dass jeder von den Breitensportangeboten des Turnvereins Hausen profitieren kann, zeigten die Berichte der Turnwarte bei der Hauptversammlung im Sportheim. Hier zeigte sich, dass der Verein ein großes Spektrum der sportlichen Möglichkeiten aus den Bereichen Leichtathletik, Gymnastik, Fitness und Turnen abdecken kann. Der Verein hat insgesamt 511 Mitglieder, darunter 173 Kinder. Weiblich sind 375 Personen, männlich sind 136 Personen. Der beliebte Verein bietet für Sportbegeisterte, ob Groß oder Klein, Interessantes.

Jahresrückblick Die Begrüßung und der Jahresbericht erfolgte durch Romina Eichin, sie bildet mit Elke Seger und Christine Treiber ein Vorstandstrio. Erneut zeigte sich bei ihrer Ansprache, dass der Verein zwar erfreulich viele Mitglieder hat, allerdings sind für den Betrieb des Vereins auch Übungsleiter notwendig, an welchen es deutlich mangelt. Sie sagte: „Es finden sich kaum mehr ehrenamtliche Helfer. Aber immerhin bestehen wir noch und dieses noch möglichst lang“. Turnen sei gerade heutzutage notwendig, wo vielerlei Bewegungsmangel herrscht. Immerhin konnten einige Übungsleiterinnen, die ausschieden, ersetzt werden. Aber man behilft sich, soweit es möglich ist. Die Gruppierung „Mann bleibt fit“ wechselte zu den „Jedermänner“. Die Übungsleiter wurden auch fortgebildet, einige machten die C-Lizenz. Eingeholt wurde ein Kostenvoranschlag zur Reparatur und Reinigung der Lauf- und Tartanbahn auf dem Sportplatz, der zwischen 11 000 Euro und 30 000 Euro liegt.

An zahlreichen Aktionen wurde teilgenommen, darunter „Saubere Landschaft“. In Kooperation mit dem „Kibiz“ erfolgte jede zweite Woche eine Turnstunde im Bewegungsraum des Kindergartens. Teilgenommen wurde am Projekt „Die Gemeinde liest“ , beim Kinder-Sommerferienprogramm, beim Landesturnfest in Leipzig und an mehreren Kinderturnfesten. In der Gruppe der Leichtathleten wurde das Sportabzeichen abgenommen. Auch die Geselligkeit kam nicht zu kurz, man traf sich beim „Turnerkränzle“, umrahmt vom Auftritt der Kleinen. Einer der Höhepunkte war der Familiennachmittag unter dem Motto „Winter“. Hier zeigte der Nachwuchs , was er im Jahr alles gelernt hatte.

Bericht der Turnwarte

Mehrere Abteilungsleiterinnen ergänzten detailliert den Jahresbericht. Katharina Kaiser berichtete über das Kleinkindturnen von 22 Kindern im Alter ab vier Jahren.Hier werden unter anderem verschiedene Bewegungs- und Gruppenspiele durchgeführt, auch erfolgen jahreszeitliche themenbezogene Veranstaltungen oder Turnstunden. Auch erfolgt das Erlernen des Umgangs mit Niederlagen. Gudrun Schmidt berichtete über das Eltern-Kind Turnen mit Singkreisspielen sowie Hüpfen und Klettern an Geräten. Hier wurde ebenfalls am Kinderturnfest in Wehr teilgenommen. Denise Rapp berichtete über das Turnen der Jugendlichen mit fünfzehn Mädchen. Eines der großen Events war der Besuch des Turnfestes in Leipzig, für dessen Teilnahme ein Kuchenverkauf in Zell/Wiesental stattfand. Somit konnten ebenfalls neue Trainingsanzüge finanziert werden.

Auch von der guten Nachfrage des Kinderturnens ab dem Alter von fünf Jahren wurde berichtet. Hier wurden kontinuierlich 25 Kinder an das Turnen herangeführt, das Abschlussspiel war jeweils das „Eidechsen-Fangis“, das großen Spaß machte, ebenfalls wie der Waldlauf mit Schatzsuche. Kassiererin Christine Treiber berichtete von einem kleinen Minus in der Kasse, über die tadellose Kassenprüfung berichtete Claudia Joachim.

Neuwahlen

Nach der Entlastung des Vorstandes durch Bürgermeister Philipp Lotter erfolgten unter dessen Leitung Neuwahlen. Die Vorsitzenden Romina Eichin, Christina Treiber und Elke Seger wurden in ihrem Amt für die Dauer der nächsten zwei Jahre einstimmig bestätigt. Bestätigt wurden ferner Gabi Kropf und Janika Kraus als Beisitzerinnen.

Sonstiges

Eine Satzungsänderung betraf die Einladungen zur Hauptversammlung, die künftig nur noch im Gemeindeblatt und auf der Webseite des Vereins (www.turnverein-hausen.de) veröffentlicht werden. Ebenfalls wurden Mitgliedsbeiträge einstimmig erhöht: Für Erwachsene von 34 Euro auf 45 Euro, für Kinder/Jugendliche von 23 Euro auf 35 Euro, für Familien von 65 Euro auf 90 Euro, für Passivmitglieder unverändert 12 Euro.

Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christian Rapp, Egon Brugger, Alena Steinebrunner, Petra Steinebrunner geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Helga Eichin, Ulrike Froese und Severine Kropf geehrt, für 50 Jahre Anja Schwietale. Rekordhalterin mit 60 Jahren Mitgliedschaft war Margot Hug. Nur Christian Rapp und Margot Hug konnten die Urkunden überreicht werden.

Termine: 11. April Aktion Saubere Landschaft/Dorfputzete, 10. Oktober Turnerkränzchen, 15. November Kleinkinderturnfest, 13. Dezember Familiennachmittag.