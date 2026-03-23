Turnverein Hausen: Ehrenamtliche Helfer werden gesucht

Der Turnverein Hausen ist mit einem vielseitigen Breitensportangebot in den Disziplinen Leichtathletik, Gymnastik, Fitness und Turnen gut aufgestellt.
Dass jeder von den Breitensportangeboten des Turnvereins Hausen profitieren kann, zeigten die Berichte der Turnwarte bei der Hauptversammlung im Sportheim. Hier zeigte sich, dass der Verein ein großes Spektrum der sportlichen Möglichkeiten aus den Bereichen Leichtathletik, Gymnastik, Fitness und Turnen abdecken kann. Der Verein hat insgesamt 511 Mitglieder, darunter 173 Kinder. Weiblich sind 375 Personen, männlich sind 136 Personen. Der beliebte Verein bietet für Sportbegeisterte, ob Groß oder Klein, Interessantes.