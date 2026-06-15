Turnverein Donaueschingen: Sport, Spaß und gute Stimmung

Auf spannende Vereinswettkämpfe in Donaueschingen mit 80 Turnern folgen unterhaltsame Stunden. Profi-Parkour-Athlet Robin Link begeistert.
Abwechslungsreiche Stunden erlebten die Mitglieder, Familien und Gäste des Turnvereins Donaueschingen bei den diesjährigen Vereinswettkämpfen mit anschließendem Vereinstag. Bei bestem Wetter stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude an der Bewegung. Zudem wurde dabei auch der Schulhof der alten Realschule für einen Tag aus dem Dornröschenschlaf erweckt.