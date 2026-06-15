Turnverein Donaueschingen: Sport, Spaß und gute Stimmung

Abwechslungsreiche Stunden erlebten die Mitglieder, Familien und Gäste des Turnvereins Donaueschingen bei den diesjährigen Vereinswettkämpfen mit anschließendem Vereinstag. Bei bestem Wetter stand vor allem eines im Mittelpunkt: die Freude an der Bewegung. Zudem wurde dabei auch der Schulhof der alten Realschule für einen Tag aus dem Dornröschenschlaf erweckt.

Den Auftakt bildeten die Vereinswettkämpfe, bei denen fast 80 Turnerinnen und Turner ihr Können unter Beweis stellten. Eltern, Geschwister und Freunde sorgten entlang der Wettkampfflächen für eine tolle Atmosphäre und spendeten reichlich Applaus für die gezeigten Leistungen, in der Grand Dame der Sporthallen bei der alten Realschule.

Was beim Fußball die Stadion- ist für die Turner die TV-Wurst. Thomas Hennig, Armin Rudolf und Peter Kleil lassen Fritteuse und Grill glühen. Foto: Roger Müller

Vor allem für viele Nachwuchsrecken war es teils der erste Wettkampf, umso leuchtender die Augen bei den Aktiven, als bei der Siegerehrung am Ende jeder eine Medaille umgehängt bekam. Nach den Wettkämpfen ging es in den Vereinstag über. Besonders die Hüpfburg war den ganzen Tag über fest in Kinderhand und sorgte für strahlende Gesichter. Wer Lust hatte, einmal etwas Neues auszuprobieren, konnte beim Basketball-Schnupperangebot erste Erfahrungen sammeln und sein Talent am Korb testen.

Neues ausprobieren

Ein echtes Highlight waren die Parkour-Workshops, die den Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet gefielen. Eigens nach Donaueschingen kam hier der Profi-Parkour-Athlet und Sportpsychologe Robin Link, der die Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene leitete. Mit viel Begeisterung wurden Hindernisse überwunden, neue Bewegungsabläufe ausprobiert und manche Herausforderung mit Bravour gemeistert.

Die Hüpfburg bleibt beim TV-Vereinstag unter Dauerbelagerung der Kinder. Foto: Roger Müller

Dabei standen nicht Leistung und Perfektion im Vordergrund, sondern der Spaß an der Bewegung. Und während sich die Parkour-Läufer über ihre Hindernisse hermachten, lud in einem abgetrennten Teil der Halle Übungsleiterin Karin Baur zum Line Dance. Natürlich kam auch das gemütliche Beisammensein nicht zu kurz.

Das Wetter war an diesem Samstag wie gemacht für solch eine Veranstaltung. Der Grill brutzelte auf Hochtouren. Thomas Hennig, Armin Rudolf und Peter Kleil hatten alle Hände voll zu tun. Bei leckerem Essen und kühlen Getränken wurde geplaudert, gelacht und das Vereinsleben genossen.

Der obligatorische Tanz der TV-Mädchen vor der Siegerehrung der Vereinswettkämpfe darf nicht fehlen. Foto: Roger Müller

Viele nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen entspannten Nachmittag in geselliger Runde zu verbringen. Das ein oder andere Turnkind konnte sich auch noch ein kleines Tattoo verpassen lassen – aber klar, es waren nur temporäre Tattoos. An diesem Nachmittag wurden dann noch viele weitere sportliche Betätigungen angeboten, und solch ein Format schreit förmlich nach einer Neuauflage.

Die Parkour-Workshops werden super angenommen, im Bild demonstriert Profi-Parkour-Athlet Robin Link das Landen beim Sprung von Hindernis zu Hindernis. Foto: Roger Müller

Dennoch ist solch ein Tag ohne die Unterstützung vieler engagierter Helferinnen und Helfer nicht möglich. Ein herzliches Dankeschön galt daher allen Trainerinnen und Trainern, Kampfrichtern, Organisatoren sowie den zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützern, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen. Der Vereinstag zeigte einmal mehr, was den Turnverein Donaueschingen ausmacht.

Ein aktives Vereinsleben, viel Gemeinschaft und Menschen jeden Alters, die die Freude am Sport miteinander teilen. Die vielen lachenden Gesichter und die positive Stimmung sprachen für sich, und auch das Wetter trug seinen Teil bei.

Zum Verein

TV Donaueschingen

Mit fast 1000 Mitgliedern ist der Turnverein Donaueschingen der größte Verein in der Quellstadt. Vor allem beim Nachwuchs ist das Interesse an der Aktivität im Verein groß. So groß, dass die Hallenkapazitäten in der Stadt kaum ausreichen, um dem Bedarf des TV gerecht zu werden. Der Verein führt bereits seit Jahren eine Warteliste - zuletzt umfasste sie rund 100 Kinder.