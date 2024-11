1 Die Turnerinnen: Jana Linden (hinten, von links), Romy Kummerländer, Katharina Dammrau, Helena Derewjanko, Shanna Stankiewicz, Melek Tekik, (vorne, von links): Emma Groppengießer, Johanna Derewjanko, Anastasia Rodriguez, Clara Wagner, Nerea Szyska und Defne Celiktas. Foto: Christine Pfau

Die Donaueschinger Turnerinnen glänzten beim Vorkampf in Schiltach. Beste vom TV war Defne Celiktas.









Link kopiert



Zwei Mannschaften vom Turnverein (TV) Donaueschingen reisten zum Gauliga-Vorkampf in Schiltach. In der Wettkampfklasse LK4+ (Jahrgang 2011 und jünger) gingen acht und in der Wettkampfklasse LK4 modifiziert (Jahrgang 2013 und jünger) sechs Teams an den Start.