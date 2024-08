Ist Simone Biles kleinwüchsig?

Sie ist eines der Gesichter der Olympischen Spiele – und das auch nicht zu ersten Mal: Simone Biles begeistert die Massen. Die 27-Jährige ist der Grund, warum sich auf den Tribünen der Arena Bercy unter den 20.000 Zuschauern in den vergangenen Tagen auch etliche Promis getummelt haben. Snoop Dogg war da, Schauspieler Tom Cruise auch – und auch die Sängerinnen Ariana Grande und Lady Gaga verfolgte die Wettkämpfe auf dem Schwebebalken, am Boden, Stufenbarren und Sprung.

Biles ist der Superstar unter Superstars – und ihr scheint die ganze Aufmerksamkeit nichts auszumachen. Eine vermeintliche Verletzung am Fuß ließ sie kalt, sie turnt weiterhin in einer anderen Liga. Mit dem Team holte sie im Mehrkampf ihre fünfte Goldmedaille bei Olympischen Spielen.

Wie groß ist Simone Biles?

Was auffällt: unter all den quirligen Turnerinnen, ist Simone Biles nochmal ein Stück kleiner. Tatsächlich misst die Frau aus Columbus, Ohio nur 1,42 Meter. Zum Vergleich: ihre Teamkolleginnen Sunisa Lee und Jordan Chiles sind auch keine Riesinnen, aber zehn beziehungsweise acht Zentimeter größer. Und die deutschen Teilnehmerinnen Sarah Voss (1,67 Meter) und Pauline Schäfer-Betz (1,62) überragen sie bei Weitem. Generell sind Turnerinnen nicht die größten, schließlich sind kleinere Menschen in Sachen Wendigkeit, Beweglichkeit und Hebel oft im Vorteil. Doch Biles sticht doch noch einmal heraus.

Aus medizinischer Sicht leidet sie mit ihrer Körpergröße von 1,42 Meter an Klein- oder Minderwuchs. In Deutschland gelten Frauen als kleinwüchsig, die weniger als 1,53 Meter messen, und Männer unter 1,67. Laut dem Bundesverband Kleinwüchsige Menschen und ihre Familien e. V. (BKMF) fallen hierzulande etwa 100.000 Menschen in diese Kategorie. Durchschnittlich sind Männer in Deutschland 1,82 Meter groß, Frauen 1,70. Dass Menschen deutlich weniger groß werden als andere, kann verschiedene Gründe haben. Laut Medizinern gibt es 650 verschiedene Formen von Wachstumsstörungen, deren Ursachen sehr vielfältig sind.

In Simone Biles Fall hat die geringe Körpergröße an den Geräten und am Boden durchaus ihre Vorteile. Gepaart mit ihrer außergewöhnlichen Athletik ist die US-Amerikaner zu atemberaubenden Bewegungen in der Lage – und hat auch schon eigene Elemente kreiert, die vorher noch keine Turnerin gezeigt hat.

Im Alltag dürfte die fehlenden Zentimeter hingegen ab und an auch zu Situationen führen, die mit ein paar Zentimetern mehr leichter zu bewältigen sind. Autofahren zum Beispiel. Deshalb haben besonders kleine Menschen in Deutschland auch Anrecht auf einen Behindertenausweis.

Für Biles würde der vermutlich aber nicht ausgestellt werden, denn sie liegt knapp unter der Grenze, die normalerweise gilt: laut Schwerbehindertenrecht ist Kleinwüchsigkeit zwischen 80 Zentimetern und 1,40 Meter gegeben.

Mit dem Team hat Biles (links) bereits Gold in Paris gewonnen. Im Mehrkampf sowie in den Einzel-Finals Sprung, Boden und Schwebebalken winken ihr weitere Medaillen. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Henri Szwarc / Starface

Biles außergewöhnlicher Weg in die Weltspitze

Biles hatte in ihrer Karriere auch schon mit Rückschlägen zu kämpfen. Die 27-Jährige ist bei ihrem Großvater und dessen Frau aufgewachsen, ihre leibliche Mutter war suchtkrank. Als Kind fing sie mit Turnen an, ein Sport, der extremen Druck auf extrem junge Frauen ausübt. Sie gehörte zu den Hunderten Athletinnen, die von sexualisierten Übergriffen durch den langjährigen Mannschaftsarzt Lawrence Nassar betroffen waren.

Der Tiefpunkt dann bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio: Biles war ausgebrannt – und machte ihre psychischen Probleme öffentlich. Ein Schritt, für den sie auch viel Zuspruch und Anerkennung erhielt. Inzwischen ist sie wieder Feuer und Flamme fürs Turnen: „Ich habe die Liebe zum Sport wiedergefunden, seinen spielerischen Aspekt, die Freude, die er mir bereitet“, sagte sie vor den Spielen in Paris.

So oder so, Simone Biles dürfte vielen Menschen, die sich im Alltag durch ihre Körpergröße benachteiligt fühlen, auch Hoffnung machen. Denn die Turnerin gehört bei Olympia körperlich zwar zu den kleinsten der kleinen, aber sie ist trotzdem die Größte.

