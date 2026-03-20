Turnstar Helen Kevric spricht erstmals ausführlich über die Anschuldigungen gegen ihre Stuttgarter Ex-Trainer – und übt Kritik an den Verantwortlichen.

Helen Kevric sitzt in einer Loge der Porsche-Arena, als der Mannschaftswettbewerb der Junioren am Freitagvormittag in vollem Gange ist. Der DTB-Pokal steigt in diesem Jahr ohne Deutschlands beste Turnerin aus Ostfildern, die nach einer Knieverletzung an ihrer Rückkehr arbeitet – und nun in ihrem ersten großen Interview seit Bekanntwerden der von zahlreichen ehemaligen und aktiven Turnerinnen öffentlich gemachten Missstände in der Trainingsarbeit am Stuttgarter Kunstturnforum exklusiv über ihre Sicht der Dinge spricht.

Frau Kevric, an diesem Samstag feiern Sie Ihren 18. Geburtstag – was ist der Plan für den großen Tag?

Eine meiner besten Freundinnen ist zurzeit in Irland, ich wollte, dass sie dabei ist – deshalb steigt die große Party wahrscheinlich erst im Sommer. Ich werde am Samstag mit ein paar Freunden am Abend bowlen und dann etwas essen gehen, vorher bin ich hier noch als Zuschauerin in der Halle.

Sie haben sich bei der EM 2025 in Leipzig mit dem Patellasehnenriss mit knöchernem Ausriss eine schwere Verletzung am Sprung zugezogen – wie geht es dem Knie und wie laufen die Comeback-Pläne?

Ich kann schon wieder springen, darüber bin ich sehr glücklich. Ich muss das auch alles vom Kopf her hinbekommen. Denn es ist nicht so, dass man dann einfach irgendwann wieder vor dem Sprungtisch steht und alles machen kann – es gibt da schon noch etwas zu verarbeiten. Am Anfang war es schwer, jetzt hat es sich beruhigt.

Welche Ziele haben Sie für die EM und WM in diesem Jahr?

Ob es bei mir reicht, schon den Vierkampf zu turnen, weiß ich noch nicht. Man sollte da nichts überstürzen – aber es ist mein Ziel.

Sie haben nicht nur aufgrund der Knie-Verletzung einen harten Weg hinter sich. Ende 2024 kündigte der Schwäbische Turnerbund Ihren beiden Trainern am Kunstturnforum, nachdem viele aktive und ehemalige Kolleginnen über Missstände in der Trainingsarbeit gesprochen hatten. Seit mehr als einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ist aus Ihrer Sicht alles korrekt und angemessen abgelaufen?

Es war so, dass die beiden Trainer meiner Trainingsgruppe rund um den Jahreswechsel 2024/25 plötzlich weg waren. Ich hätte mir vonseiten des Schwäbischen Turnerbunds gewünscht, dass man vorher zumindest mit uns aus der aktiven Trainingsgruppe darüber gesprochen hätte, ob wir die Dinge im Alltag genauso empfinden oder anders.

Was lief hinterher alles schief?

An ein normales Training war plötzlich nicht mehr zu denken, denn wir Turnerinnen waren von heute auf morgen auf uns allein gestellt. Klar, es war immer jemand in der Halle und es wurde nach uns geschaut, wir dürfen da ja gar nicht alleine rein. Aber man hat sich immer komplett wie im Leeren gefühlt. Man wusste über einen sehr langen Zeitraum nicht, was noch alles passiert und wie die Dinge geregelt werden. Mit uns wurde kaum gesprochen, wir bekamen nur sehr wenig Informationen. Diese Ungewissheit im Alltag mit sich herumzutragen und nicht richtig trainieren zu können, weil kaum noch Trainer da waren – das hat mich etwas verärgert.

Vor der EM in Leipzig haben Sie sich dann erstmals positioniert. Sie sagten mit Blick auf Ihre gekündigten Ex-Trainer, dass Sie „weder ein Missbrauchsopfer noch sonst irgendwas sind“. Kam es spontan dazu?

Ich wusste, dass ich irgendwann etwas sagen werde – weil es mir wichtig war, meine Sichtweise zu erläutern.

In der Folge gab es Hasskommentare im Netz, da Sie eben jene Trainer verteidigt haben, gegen die es solch massiven Anschuldigungen gibt. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Man muss das an sich abprallen lassen. Manche Kommentare waren aber schon sehr hart. Dabei habe ich einfach nur gesagt, wie ich die Dinge persönlich im Alltag empfunden habe. Ich habe meine Sicht auf die Dinge geäußert – mehr nicht.

Die US-Trainerin Aimee Boorman, die ehemals den Superstar Simone Biles betreut hatte, wurde irgendwann vom Deutschen Turnerbund für das KTF verpflichtet. Inzwischen ist die Zusammenarbeit schon wieder beendet. Wie kamen Sie mit ihr klar?

Es war von Anfang an schwierig, wir haben persönlich nie zusammengefunden. Für meine Entwicklung habe ich einen anderen Trainingsansatz gebraucht.

Was war das Problem?

Das Miteinander hat mir gefehlt. Aimee Boorman ist selten auf meine Vorschläge eingegangen. Ich verstehe, dass man als Trainerin nicht immer alles ändern kann an den Plänen – mir ging es aber nur um Kleinigkeiten und Vorschläge im Alltag.

Sie haben nach der Europameisterschaft in Leipzig gesagt, dass Sie nicht mehr unter Boorman trainieren werden. Das dürfte beim DTB nicht gut angekommen sein.

Ich kann verstehen, dass man da als Verband nicht glücklich darüber ist. Ich war aber oft mit Gerben Wiersma (Frauen-Bundestrainer, d. Red.) im Austausch, wir haben nach Lösungen gesucht – und ich muss sagen, dass er mich da sehr gut unterstützt hat.

Es ist inzwischen bekannt und vom DTB goutiert, dass Sie regelmäßig für mehrere Tage und teils Wochen im Monat in Italien trainieren. Wie kam es dazu?

Über alte Kontakte. Ich hatte schon für einen italienischen Club in der dortigen Liga geturnt und kannte dort einige Trainer und Turn-Kolleginnen, hatte schon mit vielen Vereinen zu tun. Dann habe ich angefragt, ob ich dort trainieren kann.

Wo genau?

Der Ort heißt Vercelli im Piemont, knapp 40 Kilometer von Mailand entfernt – dort ist ein regionaler Stützpunkt.

Wie oft sind Sie dort?

Fast immer in den Schulferien – und in der Schulzeit in der Regel eineinhalb Wochen pro Monat, immer von Montag bis zum Mittwoch der nächsten Woche. Wir mieten für diese Zeiträume immer eine Wohnung an. Meist kommt meine Mutter mit, weil sie immer im Homeoffice arbeiten kann.

Wie sieht der Alltag in Stuttgart aus?

Dort arbeite ich mit zwei Trainerinnen zusammen. Ich bin in einem Alter, in dem ich weiß, wie und was ich trainieren muss. Ich spreche alles mit den beiden ab und mache Vorschläge zur Trainingsgestaltung.

Es hat nicht gepasst: Trainerin Aimee Boorman (Mi.) und Helen Kevric (re.) Foto: IMAGO/Schreyer

Inwieweit fehlen Ihnen Ihre beiden Ex-Trainer im Alltag?

Ich war mit ihnen sehr lange und sehr oft in der Halle. Es ist nach wie vor ungewohnt für mich, weil es die zwei Menschen sind, denen ich in meiner Karriere viel zu verdanken habe. Ich hätte gerne mit ihnen weiter trainiert – aber jetzt versuche ich mich auf dem neuen Weg ohne die beiden zu arrangieren.

Gab es mal einen Austausch über die Dinge mit jenen aktiven oder ehemaligen Turn-Kolleginnen, die Ihre Trainer des Missbrauchs beschuldigten?

Nein, es gibt da keinen Kontakt.

Das ist Helen Kevric

Karriere

Die Turnerin des MTV Stuttgart ist mehrfache deutsche Meisterin. Auf der internationalen Bühne schaffte sie den Durchbruch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, wo sie Sechste am Stufenbarren und Achte im Mehrkampf wurde.

Schule

Im vergangenen Jahr machte Helen Kevric ihren Realschulabschluss und will nun in den nächsten Jahren an der Stuttgarter Cotta-Schule ihr Abitur machen.