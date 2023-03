1 Carlos Alcaraz hat das Turnier von Indian Wells gewonnen. Foto: Getty Images via AFP/MATTHEW STOCKMAN

Er ist zurück auf dem Tennis-Thron: Carlos Alcaraz bezwingt Daniil Medwedew auf beeindruckende Art und Weise, holt sich den Titel in Indian Wells – und löst Novak Djokovic als Nummer eins der Welt ab.









Der topgesetzte Carlos Alcaraz ist mit seinem furiosen Finalerfolg beim ATP-Masters in Indian Wells an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurückgekehrt. Der 19 Jahre alte Spanier besiegte im Endspiel des mit rund zehn Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers den formstarken Russen Daniil Medwedew in nur 70 Minuten klar mit 6:3 und 6:2.

„Es ist ein tolles Gefühl, hier den Pokal zu holen und die Nummer eins zurückzuerobern. Ich würde sagen, das war das perfekte Turnier“, sagte Alcaraz, der den Lauf seines russischen Gegners (19 gewonnene Matches in Serie) auf beeindruckende Weise beendete. Zugleich verdrängte er den Serben Novak Djokovic (Serbien), der wegen fehlender Corona-Schutzimpfung nicht in die USA einreisen durfte, von der Spitze des ATP-Rankings. Für Alcaraz war es der achte Turniersieg seiner Karriere und bereits der dritte bei einem Masters.

Beeindruckende Serie von Medwedew endet

Alcaraz reist nun als Titelverteidiger zum Masters in Miami, auch dort ist Djokovic aufgrund der geltenden Einreiseregeln nicht am Start. „Auf diese Weise zu gewinnen, gibt einem natürlich großes Selbstvertrauen. Ich hoffe, dass ich dieses Niveau in Miami halten kann“, sagte Alcaraz, der im gesamten Turnier keinen einzigen Satz abgegeben hatte.

Medwedew, der im Achtelfinale noch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) bezwungen hatte, war am Sonntag (Ortszeit) auf verlorenem Posten bei dem Versuch, seinen vierten Turniersieg in Serie nach den Triumphen in Rotterdam, Doha und Dubai perfekt zu machen. „Ich hoffe, dass du mir beim nächsten Mal eine Chance gibst. Ich habe versucht mich zu wehren, aber es war zu einfach für dich“, sagte der 27-Jährige in Richtung des Spaniers. Das zuvor einzige Duell mit Alcaraz hatte der Russe 2021 in Wimbledon für sich entschieden.

Beim parallel in Indian Wells stattfindenden WTA-Turnier setzte sich Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina (Kasachstan) im Finale gegen Australian-Open-Champion Aryna Sabalenka (Belarus) mit 7:6, 6:4 durch.