Turnier um Schlichempokal: Die 63. Auflage ist die letzte in der bisherigen Konstellation

Zum 63. Mal findet von Freitag bis Sonntag (18. bis 20. Juli) in Dietingen das Turnier um den Schlichempokal statt. Es ist das letzte in der bisherigen Konstellation.

Ab dem kommenden Jahr wird dieses Traditionsturnier mit dem Vier- Dörfer-Turnier (Bösingen, Beffendorf, Herrenzimmern und Villingendorf) zusammengelegt. Denn seit der Gründung von zahlreichen Spielgemeinschaften nahm die Zahl der teilnehmenden Mannschaften bei den Aktiven ständig ab. Auswirkung: Die Organisation des Turniers gestaltete sich zusehends schwieriger.

Bei den Aktiven hatte im vergangenen Jahr bereits die SGM Mariazell/Locherhof teilgenommen. Diesmal ergänzt zusätzlich der SV Villingendorf das Teilnehmerfeld, damit genügend Teams dabei sind.

Die Gruppe A setzt sich wie folgt zusammen: SGM Irslingen/Epfendorf, SGM Mariazell/Locherhof und SpVgg Leidringen. In der Gruppe B spielen der SV Harthausen, SGM Böhringen/Dietingen und SV Villingendorf.

Das Auftaktspiel bestreiten am Samstagmorgen um 11 Uhr die Teams SGM Irslingen/Epfendorf und SGM Mariazell /Locherhof. Die erste Halbfinalbegegnung wird am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr angepfiffen. Das Finale findet um 17.15 Uhr statt. Zuvor (16 Uhr) wird die Partie um Platz drei ausgetragen. Die SGM Böhringen/Dietingen holte im vergangenen Jahr den Pokal.

Bei den AH-Mannschaften treffen in der Gruppe A der FC Dietingen, der SV Harthausen und die SpVgg Leidringen aufeinander. In der Gruppe B spielen der TSV Böhringen, der FC Epfendorf und der SV Irslingen. Die AH-Vorrunde beginnt am Freitagabend um 17 Uhr, das Finale ist auf 20.15 Uhr angesetzt. Titelverteidiger ist der SV Irslingen.

Das F-Jugendturnier beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr auf dem Kleinspielfeld. Mit dabei sind: SV Irslingen, SGM Harthausen/Epfendorf, FC Dietingen, SpVgg Leidringen und TSV Böhringen.