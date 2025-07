Die Tauziehfreunde Böllen laden am Wochenende 19. und 20. Juli zum Tauzieh-Grümpelturnier sowie der Deutschen Meisterschaft in der Deutschen Tauzieh Liga der 680-Kilogramm-Klasse nach Schönau ins Oberfeld ein.

Hobbyturnier

Am Samstag, 19. Juli, findet das Hobbytauziehturnier statt: wiegen ist ab 17 Uhr, Turnierbeginn um 18.30 Uhr. Zugelassen sind sechs bis zehn Zieher (Gewicht maximal: 555 Kilogramm) plus ein Ersatz. Festes Schuhwerk wird benötigt. Der Preis für den ersten Platz sind 50 Liter Bier, für den Zweit- und und Drittplatzierten gibt es Essensgutscheine. Zudem gibt es einen Preis für die beste Kostümierung. Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Wettkampf um den Deutschen Meistertitel in der Deutschen Tauziehliga der 640 Kilogramm-Klasse.

Für Kinder

Um 13 Uhr findet ein Kindertraktorziehen statt, zudem ist eine Hüpfburg aufgebaut. Anschließend wird es noch ein Turnier in der Landesliga Baden in der 680-Kilogramm-Klasse geben. Die Startgebühr fürs Grümpelturnier beträgt 20 Euro. Anmeldung ist bei Kevin Karle unter Tel. 0152/55299654 oder per E-Mail unter Kevin.karle@gmx.de möglich.