Turnier in Wolterdingen: Hier dreht sich alles um das Runde Leder

Beim Schenkenbach-Turnier gab es spannende Spiele. Alte-Herren-Teams und Volleyball war ebenfalls mit dabei.

Gute Stimmung, interessante Fußballspiele und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – das bot der Wolterdinger Fußballclub bei seinem Sommerfest. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zum 31. Mal das Erwin-Schenkenbach-Pokalturnier ausgetragen. Auch wenn der Pokal wie schon 2023 einmal mehr nach Donaueschingen wanderte, so waren die Verantwortlichen dennoch rundum zufrieden. Dieses Jahr übernahm Armin Maier die Turnierleitung, da sich das Vorstandsduo Marcel Dannecker und Alexander Steudner im Urlaub befindet.

Traumwetter und Traumrasen

Das Wochenende stand im Stadion am Damm wieder ganz im Zeichen des runden Leders. Die Kombination aus Vorbereitungsturnier und kleinem Sommerfest kam trotz hochsommerlicher Temperaturen optimal an. Und es gefiel auch denen, die als Aktive dabei waren. Am ersten Abend standen sich acht AH-Mannschaften gegenüber. „Bei Traumwetter und auf Traumrasen war ein tolles Turnier zu sehen“, sagte Armin Maier, der auch als stellvertretender Ortsvorsteher und Vorsitzender der Dorfgemeinschaft die Belange des nun 1250 Jahre alten Ortes vertritt. Nach einem Sieben-Meter-Schießen ging dann der SSC Donaueschingen als Sieger hervor. Der FC Aldingen belegte den zweiten Platz.

Das Wetter war zwar für solch eine Veranstaltung fast etwas zu schön, doch der faire Sport, Spiel, Spannung und Vergnügen trotzten der Wetterlage. Das Volleyball-Turnier, zu dem sich sechs Teams angemeldet hatten, darunter auch Mannschaften aus Hubertshofen und Behla, gewann die Mannschaft des Wolterdinger Tennisclubs. Das Tennisteam steuerte so quasi ein Geburtstagsgeschenk zum 50-jährigen Bestehen des Vereins bei. Zweiter wurde der heimische Motorsportverein vor dem Hubertshofener Narrenverein Waldwinkel.

DJK 2 Donaueschingen holt sich den Pokal

Das Endspiel um den Erwin-Schenkenbach-Pokal gewann die DJK 2 Donaueschingen. Die neu gegründete SG Wolterdingen-Tannheim musste sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben. Doch deren Trainer Enrique Blanco, zeigte sich zuversichtlich. „Seit Freitag befinden wir uns im Trainingslager in Tannheim“, sagte er, und somit sei es nicht verwunderlich, dass die Spieler schwere Beine hätten. Sie seien jedoch auf dem richtigen Weg. „Hut ab vor den Jungs, dass sie bei diesem Turnier nochmals die Zähne zusammengebissen haben“, so Blanco.

DJK-Trainer Philipp Janosch freute sich natürlich über den 2:1-Sieg seiner Jungs. Die Donaueschinger nehmen schon viele Jahre an diesem Turnier teil. Janosch hofft, auch im kommenden Jahr wieder dabei sein zu können. Er erklärte: „Es macht Freude, unter diesen hervorragenden Bedingungen spielen zu dürfen.“ Turnierleiter Armin Maier hatte auch für Christoph Winterhalder sowie für Laura und Theresa Mattes ein großes Lob parat. „Sie haben alles gemanagt und gut im Griff“, so Maier.

Am Sonntag ist Bezirks-Polkalturnier

Am kommenden Samstag, 16. August, um 18 Uhr, tritt die SG Wolterdingen-Tannheim im Rahmen des Bezirks-Pokalturniers gegen den FC Reiselfingen an. Der Bezirksliga-Rundenauftakt gegen den FC Gutmadingen findet am Sonntag, 24. August, um 15 Uhr im Wolterdinger Stadion am Damm statt.