Turnier in Wolterdingen: Hier dreht sich alles um das Runde Leder

Beim Schenkenbach-Turnier gab es spannende Spiele. Alte-Herren-Teams und Volleyball war ebenfalls mit dabei.
Gute Stimmung, interessante Fußballspiele und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – das bot der Wolterdinger Fußballclub bei seinem Sommerfest. Im Rahmen der Veranstaltung wurde zum 31. Mal das Erwin-Schenkenbach-Pokalturnier ausgetragen. Auch wenn der Pokal wie schon 2023 einmal mehr nach Donaueschingen wanderte, so waren die Verantwortlichen dennoch rundum zufrieden. Dieses Jahr übernahm Armin Maier die Turnierleitung, da sich das Vorstandsduo Marcel Dannecker und Alexander Steudner im Urlaub befindet.